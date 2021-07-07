Maksim Gorki'nin Puşkin'i öldüren Fransız askerine tepkisi

Düello sonucu Fransız asker George Charles d’Anthés tarafından öldürülen Aleksandr Puşkin için Maksim Gorki bir baloda gördüğü George Charles d’Anthés'ın elini havada bırakmış.

Rus ve dünya edebiyatının tartışmazsız en güçlü kalemlerinin başında geliyor. Usta hikâyeciliği ve güçlü kurgusunun yanında ilk yurt dışı seyahatini Erzurum’a yapan, sevdiği kadın için ölüme gözünü kırpmadan giden Puşkin’den bahsediyorum.

Tarih 27 Ocak 1837..

Rusya’nın en büyük şairi, romancısı, öykücüsü, edebiyat dünyasına yön veren, eserleriyle tarihin altın harflerle yazdığı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, düelloda öldürüldüğünde 38 yaşındaydı.

DERİNDEN ÜZEN BİR ÖLÜM

Puşkin'nin öldürülmesi Rusya'da derin üzüntülere neden oldu. Hem toplum tarafından hem de dönemin Rus edebiyatında yıkıcı etki yarattı.

Etkilenlerden biri de Ana romanıyla büyük ses getiren Maksim Gorki'dir. Maksim Gorki Puşkin'in öldürülmesinden sonra Fransa'da bir baloya katılır ve baloda George Charles d’Anthés de vardır.

Maksim Gorki

"RUSYA'NIN ŞAİRİNİ ÖLDÜREN ADAMIN ELİNİ SIKMAM"

Maksim Gorki'yi gören George Charles d’Anthés yazarın yanına gelir ve elini Gorki'ye uzatır. Gorki kendisine uzatılan eli sıkmaz, havada bırakır. Bunun nedenini soran George Charles d’Anthés' e "Rusya'nın romantik şairini öldüren adamın elini sıkmam" cevabını vermiş.

Ergül Tosun

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