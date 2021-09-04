Malatya’da Roma Dönemi’ne ait deri kaplama altın yaldızlı kitap bulundu

Malatya’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet Roma sütunu ve Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi.

Malatya’nın Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Malatya ve Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan adli arama kararı ile adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda; Roma Dönemi’ne ait oldukları değerlendirilen 36 x 32 cm ebadında 1 adet Roma sütunu ve 1 adet deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.