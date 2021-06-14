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    Manzara-i Umumiye'ye ayna tutan karikatürler kitabı

    Türkiye'de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turhan Selçuk'un mizahını genç nesillere de tanıtmak ve büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkânı sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 09:11
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    Manzara-i Umumiye'ye ayna tutan karikatürler kitabı

    Turhan Selçuk'un, yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve mecralarda yayımlanan siyah beyaz karikatürlerinin ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme ile yayına hazırlandığı Turhan Selçuk Seçkisi üç kitaptan oluşuyor: Siyasetin GöbeğiManzara-i Umumiye ve İnsan Denen Garip Hayvan.

    Seçkinin ikinci halkası olan Manzara-i Umumiye, sanatçının, 1952-2003 yılları arasında, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış 80 karikatürünü bir araya getiriyor.

    MİZAHIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

    Mizahın birleştirici gücüyle doğru bildiğimiz yanlışlara farklı bir perspektiften bakmamıza olanak tanıyor. Elli yıllık dünya düzeninde gerçekte çok az şeyin değiştiği üzerine bizleri düşündürüyor.

    Manzara-i Umumiye ye ayna tutan karikatürler kitabı #1

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    Sayfa: 88

    OKURLARI ŞAŞIRTMAYA DEVAM

    Sanat yaşamı boyunca karikatürün ne olduğu ve ne olması gerektiği üstüne kafa yoran Selçuk, toplumsal öngörü yeteneği ve zamanının ötesindeki eserleriyle günümüz okurlarını şaşırtmayı sürdürüyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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