Marc Levy'nin pes etmemizi öğreten romanı: Başka Bir Mutluluk Fikri

İngiliz yazar Marc Levy'nin Başka Bir Mutluluk Fikri romanı, insanın hayatta karşılaşabileceği her zorluğa göğüs germenin elzem olduğunu bize haykırıyor.

Philadelphia’da 2010 ilkbaharının ilk günlerinde, hayatının 30 yılını parmaklıklar ardında geçiren Agatha hapisten kaçar. Artık 50'lerini sürmekte olan bu kadının cezasını tamamlamasına kısa bir süre kalmışken hapishaneden firarı, başta FBI olmak üzere Amerikan emniyet güçlerini harekete geçirir.

Tüm bu karmaşadan habersiz, sıradan hatta sıkıcı bir yaşam süren Milly’nin hayatı ise, bu kaçak tarafından rehin alınmasıyla birlikte hiç ummadığı biçimde değişir.

PEŞLERİNDE KANUN ADAMLARI

Peşlerindeki kanun adamlarını atlatmaya çalışarak emektar bir Oldsmobile ile yaptıkları beş günlük bu yolculuk sırasında, uğradıkları şehirlerde eski dostlarına yaptığı her ziyaret Agatha’nın geçmişine ait sırları tek tek ortaya çıkaracaktır.

ÇOK SAYIDA DİLE ÇEVRİLEN ROMANLAR

Yazdığı romanlar çok sayıda dile çevrilen ve milyonlarca okura ulaşan Marc Levy, Başka Bir Mutluluk Fikri'nde edebiyat severleri, yıllar sonra özgürlüğün ve mutluluğun peşine düşen iki kadınla birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Ergül Tosun

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