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    Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde romanın taslağı

    Marcel Proust'un tüm zamanların en çok okunan kitabı Kayıp Zamanın İzinde kitabının yayınlanmadan önceki son hali...
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 11:58
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    Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde romanın taslağı

    Proust, bilinç akışı tekniğiyle yazdığı uzun, zorlayıcı cümleleriyle, dile ait bütün oyunları, sonu gelmez betimlemeleri, akıl almaz hassasiyetleriyle, en sade, uçucu bir anın dahi peşine düşüp zamanın ve inceliklerin içinde bir yolculuğa çıkarır okuru.

    Ünlü yazarın Kayıp Zamanın İzinde romanının taslağı, okurlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

    İşte o taslak...

    Marcel Proust un Kayıp Zamanın İzinde romanın taslağı #1

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