Marco Viale'nın Mavi Kurtlar kitabı

Ödüllü İtalyan yazar ve çizer Marco Viale’nin eğlenceli öyküsü, ezberleri bozup okuru tüm renklere kucak açmaya davet ediyor.

Kitap kapağı okuyuculara günlük hayat sıradanlığını ve bu sıradanlıktan değişime giden bir hikâyenin işaretlerini veriyor. İç kapaktaki tasarım ise bu durumu güçlendiriyor. Çevirmen Nilüfer Uğur Dalay’ın çevirisi ve güzel Türkçesi kitabın tadını damağımızda bırakıyor.

Ödüllü İtalyan yazar Marco Viale bize görsellerle ve yazı karakterleriyle hikâyenin birbirini tamamladığı harika bir eser sunuyor.

Her şey kırmızı bir kurdun, kırmızı bisikletiyle mavi kurtlar kentine gelmesiyle başlamış. Üstelik kırmızı kurt ıslık çalıyormuş. Bu durum karşısında kent aniden durmuş O sabah büyük bir şaşkınlık yaşamışlar.

MAVİ KURTLAR

Çünkü mavi kurtlar çok düzenliymiş ve sürprizlerden hoşlanmazmışlar. Mavi kurtların hayatlarında maviden başka renk ve günlük alışkanlıklarının dışında yaptıkları hiçbir şey yokmuş. Kalemleri, yazıları, masaları ve çay bardakları bile maviymiş.

Marco Viale

"BÖYLSİNE DÜZENSİZLİK..."

Mavi kurtlar her gün aynı saatte kalkıp, mavi kravatlarını takıp aynı yolda, aynı hızla arabalarını kullanarak işe giderlermiş. O sabah kentte sıra dışı bir olay yaşanmış."Bugüne dek böylesine kırmızılık, böylesine düzensizlik hiç görülmemiş." Bütün yöneticiler çaresiz, bütün kanunlar ve yönetmelikler yetersiz kalmış.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com