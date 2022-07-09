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    Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü kitabının yanmayan baskısı üretildi

    Kanadalı yazar Margaret Atwood'un klasiği Damızlık Kızın Öyküsü, yanmayan yeni özel baskısıyla açık attırmada satılacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 16:44
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    Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü kitabının yanmayan baskısı üretildi

    Damızlık Kızın Öyküsü gibi ünlü romanların Kanadalı yazarı Margaret Atwood ve yayıncısı Penguin Random House ile dünya çapında sansür amaçlı gerçekleşen kitap yakılmasına karşı, yanmaz kitap kampanyası başlattı.

    Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü kitabı ateşe dayanıklı materyalden bir kopya yapılarak müzayede de satışa çıktı. Kitap, 660 derece sıcaklığa dayanan alüminyum Cinefoils üzerine basıldı.

    "Özel baskısını yaptık"

    Yanmaz Kitap’ kampanyası ile ilgili açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın her yerinde kitaplara meydan okunuyor, yasaklanıyor ve hatta yakılıyor. Bu yüzden, onlarca yıldır meydan okunan ve yasaklanan bir kitabın özel bir baskısını yarattık" denildi.

    Margaret Atwood un Damızlık Kızın Öyküsü kitabının yanmayan baskısı üretildi #1

    Ateşe dayanıklı kitap

    Ateşe dayanıklı malzemeler kullanılarak basılan ve ciltlenen Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü'nün bu baskısı, tamamen ateşe dayanıklı şekilde yapıldı ve sansüre karşı güçlü bir sembol olarak tasarlandı.


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