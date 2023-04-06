Margaret Olwen Macmillan, Savaş kitabında sorulmayan soruları soruyor İngiliz yazar ve tarihçi Margaret Olwen Macmillan, Savaş adlı yapıtında savaşın toplumlar üzerinde nasıl etkiler bıraktığını anlatırken bir soru da soruyor: Savaşçılar neden hep erkek?

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Çoksatan Barışa Son Veren Savaş’ın yazarından, insanlığın ve tarihimizin temel bir bileşeni olarak savaşa kışkırtıcı bir bakış açısı geliyor. İngiliz tarihçi Margaret Olwen Macmillan, Savaş kitabında, savaşın yıkıcı etkilerini derinlemesine anlatıyor. Kitapta farklı konu başlıları yer alırken yazar kimsenim pek sormadığı bir soruyu da okurlara soruyor.

"Savaşçılar neden hep erkek?"

Barış bir sapma mı?

Savaşma içgüdüsü insan doğasında doğuştan olabilir, ancak savaş ve örgütlü şiddet örgütlü toplumla birlikte gelir. Savaş, insanlığın tarihini, sosyal ve politik kurumlarını, değerlerini ve fikirlerini şekillendirmiştir.

Dilimiz, kamusal alanlarımız, özel anılarımız ve en büyük kültürel hazinelerimizden bazıları savaşın ihtişamını ve sefaletini yansıtıyor. Savaş rahatsız edici ve zorlu bir konu, çünkü insanlığın hem en aşağılık hem de en asil yönlerini ortaya çıkarıyor.

Savaş ve toplum

Margaret MacMillan, savaşın insan toplumunu nasıl etkilediğine ve buna karşılık siyasal örgütlenme, teknoloji veya ideolojilerdeki değişikliklerin de nasıl ve neden savaştığımızı nasıl etkilediğine bakıyor.

Sayfa: 360

Savaşçılar neden hep erkektir sorusu

Çatışmalar Bizi Nasıl Biçimlendirdi? çok tartışılan şu soruları araştırıyor. Savaş ilk ne zaman başladı? İnsan doğası bizi birbirimizle savaşmaya mı mahkum ediyor? Savaş neden tüm insan etkinliklerinin en örgütlüsü olarak tanımlanıyor? Neden savaşçılar neredeyse her zaman erkektir?

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