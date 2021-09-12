Marguerite Duras'ın son metinlerinden biri olan Yazmak, ıssız evinde yaşayan bir yazarın, seçtiği mesleği devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu yalnızlığı paylaştığı bir güz metni.

Marguerite Duras'ın son metinlerinden biri olan Yazmak, ıssız evinde yaşayan bir yazarın, seçtiği mesleği devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu yalnızlığı paylaştığı bir güz metni.

1944'te uçağı düşen genç bir İngiliz pilotundan gezdiği bir sergiye, kış aylarında donan gölün üstünde oynayan çocuklardan kilerindeki bir sineğe kayan durgun düşünceleri.

Sayfa: 112

GEÇ DÖNEM SONATI

Yazarın birçok eserinde olduğu gibi yine gerçekle kurguyu harmanladığı Yazmak, Duras'ın duru ve duyarlı kaleminden akan melankolik bir geç dönem sonatı.

MARGUERITE DURAS

1914'te Hindiçin'de doğdu. Sorbonne Üniversi­tesi'nde hukuk ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. Yazar olarak ilk başarısını, üçüncü romanı Pasifik'e Karşı Bir Bent (1950) ile kazandı. Yine ilgiyle karşılanan Cebelitarık Denizcisi (1952) ve Moderato Cantabile (1958), diyalogların daha çok önem kazandığı, daha lirik yapıtlardı. Alain Resnais'nin ünlü filmi Hiroşima Sevgilim'in özgün senaryosunu da kaleme alan Duras, India Song (Hint Şarkısı) adlı oyununu 1975'te senaryolaştırdı ve filmin yönetmenliğini üstlendi. Sonraki yıllarda daha soyut bir üslubu benimsedi. Yarı özyaşamöyküsel romanı Sevgili'nin (1984) öyküsünü daha sonra Kuzey Çinli Sevgili (1991) adlı romanında yeniden ele aldı. Beyazperdeye de uyarlanan Sevgili adlı romanıyla Goncourt Ödülü'ne değer görülen Duras, 1996'da Paris'te öldü.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com