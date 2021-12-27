Mario Levi'nin yeni kitabı: Pazarın Yalnızları - Beyoğlu

Usta yazar Mario Levi'nin Pazarın Yalnızları (Beyoğlu) adlı kitabı okurlarla buluştu.

Türk Edebiyatı’nın usta ismi Mario Levi, yedi kitaplık İstanbul serisi Gördüklerimiz Göremediklerimiz’in O Pazartesi Eminönü’den sonraki kitabı Pazarın Yalnızları’nda bu kez bizi bir pazar günü Beyoğlu’nda yürüyüşe çıkarıyor. Beyoğlu’nun değişen yüzü, yeni insanları, sesleri, renkleri ve kokularıyla eşlik ediyor ona…

Delilik de var o yollarda anılar da; sarhoşluklar, hasretler, ayrılıklar, tutkular ve yitirilen aşklar da…

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DÜNE VE BUGÜNE DAİR

Yazarın çektiği fotoğraflar da yine eserde yer alıyor. Kahramanlarıyla birçok sürprizi barındıran bir yolculuk bu… Pazarın Yalnızları buruk tebessümlerin ve melankolinin romanı… Düne ve günümüze dair…