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    Mario Levi'nin yeni kitabı: Pazarın Yalnızları - Beyoğlu

    Usta yazar Mario Levi'nin Pazarın Yalnızları (Beyoğlu) adlı kitabı okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:49
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    Mario Levi'nin yeni kitabı: Pazarın Yalnızları - Beyoğlu

    Türk Edebiyatı’nın usta ismi Mario Levi, yedi kitaplık İstanbul serisi Gördüklerimiz Göremediklerimiz’in O Pazartesi Eminönü’den sonraki kitabı Pazarın Yalnızları’nda bu kez bizi bir pazar günü Beyoğlu’nda yürüyüşe çıkarıyor. Beyoğlu’nun değişen yüzü, yeni insanları, sesleri, renkleri ve kokularıyla eşlik ediyor ona…

    Delilik de var o yollarda anılar da; sarhoşluklar, hasretler, ayrılıklar, tutkular ve yitirilen aşklar da…

    Mario Levi nin yeni kitabı: Pazarın Yalnızları - Beyoğlu #1

    Sayfa: 305

    DÜNE VE BUGÜNE DAİR

    Yazarın çektiği fotoğraflar da yine eserde yer alıyor. Kahramanlarıyla birçok sürprizi barındıran bir yolculuk bu… Pazarın Yalnızları buruk tebessümlerin ve melankolinin romanı… Düne ve günümüze dair…

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