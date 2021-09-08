Mario Vargas Llosa'nın Dünya Sonu Savaşı kitabı

Perulu yazar Mario Vargas Llosa, toplum ile iktidar arasındaki sonu gelmez ve dehşet verici savaşın her iki tarafına da ışık düşürüyor.

Belki de en iddialı ve trajik olan bu romanında Mario Vargas Llosa, toplum ile iktidar arasındaki sonu gelmez ve dehşet verici savaşın her iki tarafına da ışık düşürüyor. Dünya Sonu Savaşı tutku, şiddet ve fanatizmle birlikte gelen yıkımı anlatan unutulmaz bir roman.

On dokuzuncu yüzyıl Brezilya'sının derinliklerinde Canudos adlı bir yer vardır; dünyanın bütün lanetlilerinin; hayat kadınları, dilenciler, haydutlar ve her tür paryanın evidir burası. Tarih ve medeniyetin tamamen yok edildiği bu bölge paradan, vergiden, evlilik kurumundan, nüfus sayımından muaftır.

GERÇEK ANLAMDA ÖZGÜRLÜK

Bu yanıyla devrimci ruhun en saf hali için bir kazan, gerçek anlamda özgürlükçü bir cennetin potansiyelini taşıyan ve Brezilya hükümetinin ne olursa olsun yok etmeye ant içtiği bir eyalettir.

Sayfa: 856

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER...

"Büyük ölçekte bir modern trajedi… Dökülen kan gibi karanlık."

Salman Rushdie



"Büyüleyici olmayan tek bir sayfası yok… Vargas Llosa bilhassa savaşın yarattığı kargaşayı ve kavrayış yetersizliğiyle şaşkına dönen tarafları gözler önüne serebilmiş."

The Sunday Telegraph

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com