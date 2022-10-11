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    Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları kitabında serüvenler

    Mark Twain, doğup büyüdüğü Amerikan taşrasından, Mississippi Nehri’nin kıyısından yola çıkarak bir ülke panoraması yaratıyor Huckleberry Finn’in Maceraları'nda.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:50
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    Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları kitabında serüvenler

    Huckleberry Finn'in Maceraları, Amerikalı yazar Mark Twain'in sevilen ve macera dolu kitabıyla öne çıkıyor. Yazdığı eserlerle hemen hemen bütün edebiyat otoritelerin beğenİsini kazanan Mark Twain'in bütün eserleri keyifle okunuyor.

    Huckleberry Finn'in Maceraları'ında olduğu gibi...

    Sokakarda kendisinin çok zevk aldığı ama başkalarının sersefil bulduğu bir hayat yaşayan Huckleberry Finn, yaptığı bir kahramanlık sayesinde ufak bir servetin sahibi olup daha rahat bir yaşam sürmeye başlar.

    Fakat fıçısında yaşayıp pipo tüttürdüğü, arkadaşlarıyla maceradan maceraya koştuğu eski hayatına büyük bir özlem duyar.

    İçinden çıkılmaz haller

    Alkolik babasının zamansız geri dönüşüyle ve kendisini bir kulübeye hapsetmesiyle bir anda her iki hayattan da mahrum kalır. Kaçıp kurtulma planları yaparken, özgürlüğüne kavuşmak için firar eden köle Jim’e rastlayınca işler içinden çıkılmaz bir hale bürünür.

    Mark Twain in Huckleberry Finn in Maceraları kitabında serüvenler #1

    Sayfa: 324

    Kitap ve yazar hakkında görüşler

    "Mark Twain, Amerikan edebiyatının kurucusudur."

    WILLIAM FAULKNER

    "Modern Amerikan edebiyatı Huckleberry Finn’in Maceraları denen biricik romandan doğmuştur."

    ERNEST HEMINGWAY


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