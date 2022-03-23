Mark Twaın'nın varoluş kitabı: İnsan Nedir

Amerikalı yazar Mark Twaın'nın İnsan Nedir? kitabı, yazarın varoluş ve insanın temel nedeni üzerine fikirlerini içeriyor.

Asıl mesleği gazetecilik olan Mark Twain, geçimini sağlamak için yazma yolunu seçen yazarlardandır. Bu uğurda her ne kadar çok sıkıntı çekse de günümüzde bile hâlâ okunan eserlerinin yanında, çocukluğumuzda onun yazdığı kitapları okuyarak büyüdük desek yanlış söylemiş olmayız.

Ölümüne kadar yazarlığa devam etmiş ve birçok ölümsüz esere imzasını atmıştır. Hayatının özellikle son yıllarında sömürü anlayışı ve sömürgecilik, insanoğlunun daha çok kazanma hırsı ve iştahsızlığı, dinî konulardaki ikiyüzlülük ve yalancılık, ırkçılık gibi konularda çeşitli yazılar kaleme almış ve toplumun gelecekte de başına bela olabilecek konular hakkında tespitlerde ve öngörülerde bulunmuştur.

İNSAN NEDİR

Elinizdeki eser de insanoğlunun kendisini sorgulamasını sağlayan bir eleştiri ve çözümleme kitabıdır. Mark Twain, insanın ne olduğunu anlatmaya çalışırken yaptığı çok önemli tespitlerle zihinleri düşünmeye zorlamaktadır.

DÜŞÜNEBİLİYOR OLMAK

Mark Twain, düşünebiliyor olmak insanı gerçekten özel kılar mı, kişi nasıl akıl yürütür ve fikir sahibi olur, biliminsanı ya da sanatçı için düşünme süreçleri nasıl işler gibi sorular üzerinden yorgun ve bilge bir ihtiyarın gerçekçiliği ile bir gencin muhalefet olma tutkusu ve romantizmini çarpıştırıyor.

"İnsan nedir?" sorusuna yanıt arayışımız belki de hiçbir zaman son bulmayacak, fakat Twain’in karakterleri kulak vermeye değer...

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