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    Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabı

    Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabında, kadın haklarını geniş tarihi perspektiften anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 10:42
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    Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabı

    Feminist külliyatın bugün hâlâ başvurulan bu ilk ve en temel eseri, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, daha kapsamlı bir eğitim görebilmeleri, çalışmaları ve sonuçta özgürleşmeleri gibi, yazıldığı dönemde bir kadın tarafından ağza alınması bile imkânsız görünen konuları içerir.

    Kadın hakları savunucusu Wollstonecraft, kadını sistematik bir şekilde maruz bırakıldığı aşağılanmadan kurtarmak uğruna, dünyaca ünlü yazarlara, dönemin saygın din adamlarına, politikacılarına korkusuzca verip veriştirir.

    Algıları çürüten kitap

    Çağdaşlarının aksine, okuma yazma öğrenmeden eline iğne ipliği alıp nakış işlemeye başlayan kız çocuklarını takdirle değil endişeyle izleyen feminist yazar, kadınların eğitimini yalnızca ev işleriyle sınırlandıran milli eğitim raporunu da görünce, hırsla kadını bu noktaya getiren tüm görüşleri akıl yürütmeye dayalı açıklamalarla çürütmeye koyulur.

    Mary Wollstonecraft ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabı #1

    Sayfa: 312

    Toplumun kazanabileceği değerler

    Kadının, erkeğin imkânlarına sahip olduğunda toplumun kazanabileceği değerleri savunur.Kadınların eğitim, evlilik, çalışma gibi farklı alanlarda yapması gereken devrimin detaylarıyla anlatıldığı eser, hem Wollstonecraft’ın içten yazımını deneyimlemek hem de günümüzde kadın haklarının ve toplumsal cinsiyetin geldiği noktayı görebilmek açısından önemlidir.


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