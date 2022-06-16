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    Mary Wollstonecraft'ten Kadın Haklarının gerekçelendirilmesi kitabı

    Feminist edebiyatın temellerini atan kadın yazarlardan Wollstonecraft, eğitiminden alıkoyulan, bastırılan, susturulan, metalaştırılan kadın kavramına itiraz ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:04
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    Mary Wollstonecraft'ten Kadın Haklarının gerekçelendirilmesi kitabı

    Feminist külliyatın bugün hâlâ başvurulan bu ilk ve en temel eseri, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, daha kapsamlı bir eğitim görebilmeleri, çalışmaları ve sonuçta özgürleşmeleri gibi, yazıldığı dönemde bir kadın tarafından ağza alınması bile imkânsız görünen konuları içerir.

    Kadın hakları savunucusu Wollstonecraft, kadını sistematik bir şekilde maruz bırakıldığı aşağılanmadan kurtarmak uğruna, dünyaca ünlü yazarlara, dönemin saygın din adamlarına, politikacılarına korkusuzca verip veriştirir.

    Mary Wollstonecraft ten Kadın Haklarının gerekçelendirilmesi kitabı #1

    Sayfa: 312

    Kadın ve erkek imkanları

    Çağdaşlarının aksine, okuma yazma öğrenmeden eline iğne ipliği alıp nakış işlemeye başlayan kız çocuklarını takdirle değil endişeyle izleyen feminist yazar, kadınların eğitimini yalnızca ev işleriyle sınırlandıran milli eğitim raporunu da görünce, hırsla kadını bu noktaya getiren tüm görüşleri akıl yürütmeye dayalı açıklamalarla çürütmeye koyulur ve kadının, erkeğin imkânlarına sahip olduğunda toplumun kazanabileceği değerleri savunur.



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