Masal anlatıcısı Judith Malika Liberman Ben Okurum'da

Deniz Yüce Başarır, hazırladığı podcast serisi Ben Okurum'un yeni bölümünde masal anlatıcısı ve yazar konuğu Judith Malika Liberman’ı ağırlıyor.

İkili, renkli ve ilginç sohbetlerinin odağına psikolog Bruno Bettelheim’ın Masalların Büyüsü adlı kitabını alırken Liberman, masalların özellikle çocuk algısında ve gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığını etkileyici örneklerle anlatıyor.

Masalların ele aldığı konuların, zannedilenden çok daha derin olduğunu ifade eden Liberman "Hikâyenin içinde çok zor ve karanlık noktalar olabilir ama günün sonunda o karanlıktan çıkacağını bilirsen, umut bu işte. Masallar bunu aşılıyor.” diyerek önemli bir noktaya değiniyor. Dünyadaki ciddi sorunlara çözüm üretebilmek için hayal gücü çok güçlü bir nesil yetiştirmek gerektiğinin altını çizen Liberman “O yüzden çok masal anlatmalıyız çocuklarımıza." diyor

EDEBİ TÜRLER ARASINDA YOLCULUK

Sohbetle bilgiyi buluşturan podcast serisi Ben Okurum edebi türler arasındaki yolculuğunu, Avusturya doğumlu Amerikalı psikolog Bruno Bettelheim’ın Masalların Büyüsü adlı kitabıyla sürdürüyor.

YARARLI VE RENKLİ SOHBET

Serinin yeni bölümünde Deniz Yüce Başarır, masal anlatıcısı ve yazar konuğu Judith Malika Liberman ile birlikte masalların hayatımızdaki yeri hakkında renkli, neşeli ve yararlı bir sohbete imza atıyor.

Alt başlığı Masalların İşlenişi, Önemi ve Psikanalitik Anlamları olan Masalların Büyüsü adlı kitabı odağına alan sohbet, çocuklarımıza masal okumanın geliştirici etkilerinden yola çıkıp masalları psikanaliz gözlüğüyle irdelemeye dek uzanıyor.

Dinleyenlerin hayatlarına biraz masal katan bölüm, Başarır’ın her zamanki gibi kitaptan okuduğu çeşitli alıntılarla renkleniyor.

"KİM KORKAR MASALLARDAN"

"Neden masal anlatacağız konusunu açmak lazım önce ki, güvenle, neşeyle, isteyerek masal anlatabilelim, sonra nasıl masal anlatacağız konusuna geçeriz. Bu yüzden bir seminer geliştirmiştim 'Kim Korkar Masallardan' diye."

BEN OKURUM HAKKINDA

Değişen medya düzeninde podcast’ler gün geçtikçe önem kazanıyor. Tüm dünyada sayısı hızla artan bu yeni mecra için Türkiye’de de durum farklı değil. Çoğunlukla sohbet ya da monolog ağırlıklı podcast’lerin arasında, nadir de olsa tematik yapımlar da ortaya çıkıyor



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