Masum Cinayetler kitabında, öldürerek adaleti sağlamak mümkün mü sorusu

Tarihin içinden birbirinden özel isimleri anlatan romanlarıyla tanınan, üslubuyla çok sevilen yazar Tuna Serim bu kez bambaşka bir hikâye ve kitapla okurlarının karşısına çıkıyor.

İnsan neden katil olur? İlk insandan beri var olan cinayet düşüncesi hangi noktada seri cinayetler işleme isteğine dönüşür? Cinayet işleyerek adaleti sağlamak mümkün müdür? Masum Cinayetler’de hiç iz bırakmadan vahşi cinayetler işleyen bir seri katilin hikâyesini okurken bir yandan da insan doğası, iyilik, kötülük, vahşet, masumiyet, adalet ve daha pek çok kavram üzerine tekrar tekrar düşüneceksiniz…

Cinayet... Suçların en büyüğü, günahların en affedilmez olanı.

En büyük günah ve suç dense de cinayet, ilk insandan beri var olmuş. Habil ve Kabil’i düşünün, üstelik ikisi kardeş ama kadın meselesi birinin diğerini öldürmesini engelleyememiş...

"BU BİR KABUS"

İstanbul’un olağanüstü güzel yalılarında, malikânelerinde vahşi cinayetler işleniyor. Şöyle böyle değil korkunç cinayetler, cinayetlere aşina emniyet mensupları bile "Bu bir kâbus" sözlerini fısıldıyor geceler boyu.

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CİNAYET MASUM OLABİLİR Mİ?

En lüks semtlerde, onlarca korumanın arasında bir seri katil dolaşıyor, geride oluk oluk akan kandan başka iz bırakmayarak. Ve yaşlı komiser işin içine girdiğinde, cinayetleri işleyen kişiyle burun buruna geldiğinde onu bırakıyor, yoluna gitsin diye...

Cinayetin masumu olabilir mi?

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