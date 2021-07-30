Matias Faldbakken’in Biz Beş Kişiyiz adlı romanı Türkçede

İngiliz yazar Matias Faldbakken Biz Beş Kişiyiz’de, korku ve bilimkurguyu ham ve kırsal bir gerçekçilikle harmanlıyor. Roman artık Türkçede...

Biz Beş Kişiyiz’in kahramanı Tormod, çılgın gençlik yıllarının ardından güvenilir bir aile babası haline gelir. O bir marangozdur ama aynı zamanda kendini bir bilim adamı olarak da görür.

Tormod ve karısı Siv’in iki çocuğu vardır, ancak Tormod aileyi genişletmek istediğinde Siv üçüncü çocuğa karşı çıkar. Ailenin sevgili köpeği Snusken de ortadan kaybolunca, geride doldurulması gereken kocaman bir boşluk kalır.

BİR AYRILIK...

Böylece ailenin ortasında bir karadelik açılır adeta. Çift birbirinden uzaklaşır, içine kapanan Tormod, kırmızı Norveç kili ve gübreyi karıştırarak deneyler yaptığı atölyesinde giderek daha fazla zaman harcar, yarattığı balçık yeni oyuncağıdır artık.

Matias Faldbakken

Tormod’un deneyleri sonucunda balçık canlanır ve bir süreliğine ailenin bir parçası olur. Ne var ki Tormod’un geçmişinden canlanıp gelen hayaletleri bu denklemin dinamiklerini altüst eder: Ailenin beşinci üyesi olan balçık, artık hayatlarını tehlikeye atan bir canavar mıdır?

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com