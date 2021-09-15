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- Matthew Gutmann'dan tartışma yaratacak kitap: Erkekler Hayvan mıdır
Matthew Gutmann'dan tartışma yaratacak kitap: Erkekler Hayvan mıdır
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 11:21
- Güncelleme : 15.09.2021 - 11:34
Konu üzerinde yapılan tartışmalar, geleneksel cinsiyet normlarının dışına taşmakla kalmayıp biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet gibi –her ne kadar iç içe geçmiş olsalar da- farklı kavramları içine alacak şekilde genişledi.
Peki, erkekler kaçınılmaz olarak bir kargaşa haline gelmiş olan toplumsal cinsiyet olgusunun neresinde? İnsanlık tarihine baktığımızda oldukça uzun süredir “erk” kavramıyla birlikte düşünülen erkeklik, günümüzde otorite mi kaybediyor?
ERKEKLER VE ERKEKLİK
Erkekler ve erkeklikle ilgili neler değişti, neler değişiyor? Erkekler, tüm kültürlerde ve türlerde aynı şekilde mi hareket ediyor? Toplumsal meselelerde yalnızca biyolojik farklılıklara odaklanarak erkeklerin “paçayı sıyırmasına” mı yol açıyoruz?
Sayfa: 328
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK
Antropoloji profesörü Matthew Gutmann, uzun yıllar boyunca farklı coğrafyalarda yürüttüğü erkeklik araştırmalarında ulaştığı sonuçlara dayanarak toplumsal eşitsizliğin temelinin biyolojik farklılıklar değil kültür olduğunu öne sürüyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com