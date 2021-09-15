Matthew Gutmann'dan tartışma yaratacak kitap: Erkekler Hayvan mıdır

Yazar Matthew Gutmann'ın Erkekler Hayvan Mıdır? kitabı, maçoluk ve onun öğretisine dair çıkarımlarda bulunuyor.

Konu üzerinde yapılan tartışmalar, geleneksel cinsiyet normlarının dışına taşmakla kalmayıp biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet gibi –her ne kadar iç içe geçmiş olsalar da- farklı kavramları içine alacak şekilde genişledi.

Peki, erkekler kaçınılmaz olarak bir kargaşa haline gelmiş olan toplumsal cinsiyet olgusunun neresinde? İnsanlık tarihine baktığımızda oldukça uzun süredir “erk” kavramıyla birlikte düşünülen erkeklik, günümüzde otorite mi kaybediyor?

ERKEKLER VE ERKEKLİK

Erkekler ve erkeklikle ilgili neler değişti, neler değişiyor? Erkekler, tüm kültürlerde ve türlerde aynı şekilde mi hareket ediyor? Toplumsal meselelerde yalnızca biyolojik farklılıklara odaklanarak erkeklerin “paçayı sıyırmasına” mı yol açıyoruz?

Sayfa: 328

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK

Antropoloji profesörü Matthew Gutmann, uzun yıllar boyunca farklı coğrafyalarda yürüttüğü erkeklik araştırmalarında ulaştığı sonuçlara dayanarak toplumsal eşitsizliğin temelinin biyolojik farklılıklar değil kültür olduğunu öne sürüyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com