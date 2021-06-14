Mayıs ayında en çok edebiyat kitapları okundu

Mayıs ayında en çok edebiyat kitapları okundu

Her ay yapılan kitap okuma endeksine göre; mayıs ayında yine en çok edebiyat kitaplarına talep oldu.

Türkiye'de bütün kitap kategorileri arasında edebiyat kitapları her zaman başı çekmiştir.

Geçtiğimiz ay kitap satış noktaları ve internet sitelerinin yayınladığı verilere göre; edebiyat ağırlıklı kitaplar daha çok tercih edilmiş.

Öne çıkan kitap ise Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanı oldu.

DİNİ KİTAPLAR DA VAR

Bunun yanında dini kitaplar da okunanlar arasında. Tarih, politika kitapları okunan bir diğer yapıtlar.

NEDEN EDEBİYAT KİTAPLARI

Edebiyat kitaplarının bu kadar çok okunmasının altında ne var? Birincisi edebiyatın sakinleştirici ve telkin edici yapısı. Öte yandan okunurken yormaması ve akıcı olması da edebiyat kitaplarına olan ilgiyi artırıyor.