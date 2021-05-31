Mayıs ayının en çok satılan kitapları

Mayıs ayının en çok satılan kitapları

Mayıs ayında en çok talep edilen kitapların listesi kitapseverler için hazırlandı.

Dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına onlarca farklı kategoride yüzlerce kitabı Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran yayınevleri mayıs ayında en çok talep gören kitapları açıkladı.

Türkiye’nin okuma alışkanlıkları hakkında bilgi veren çeşitli kategorilerden kitapların girdiği listede Kişisel Gelişim kategorisinde “Gecikmeli Teslimiyet” kitabı zirveye yerleşirken, “Sevmek Yetmez” ve “Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” kitapları da en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yerini aldı.

TALEP EDİLEN KİTAPLAR...

İlk 10 kitap şu şekilde...

Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Uslu

Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş

Sevmek Yetmez - M. Moraghan Jablow, Nancy Samalin

Var mısın ? - Doğan Cüceloğlu

Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever - Esra Ezmeci

Utangaç Ayı Monti - Duncan Beedie

Kendine Güvenen Fil - Louison Nielman

Kürk Mantolu Madonna -Sabahattin Ali

Hayvan Çiftliği - George Orwell

Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo