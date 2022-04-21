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    Mebuse Tekay’ın okurları okurları mutlu eden kitabı: Annem Gibi Olamadım

    Yazar ve avukat Mebuse Tekay’ın okurları hem mutlu eden hem de hüzünlendiren öykülerinin buluştuğu Annem Gibi Olmadım adlı kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:56
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    Mebuse Tekay’ın okurları okurları mutlu eden kitabı: Annem Gibi Olamadım

    Mebuse Tekay öykücülüğünün benzersiz büyüsünü gözler önüne seren Annem Gibi Olmadım’da yer alan öyküler aşka, dostluğa, yaşam sevincine, hayal kırıklığına, kısacası hayatın ta kendisine dokunuyor.

    Annem Gibi Olmadım, sıradan görünenlerin destansı varoluş hâllerini konu ediyor. Kadınlar, çocuklar, erkekler, başka ülkeler ve şehirler, şimdiye dek çoğuna başrol layık görülmemiş oyuncular gibi bu sayfalara yerleşip alabildiğine salınıyorlar.

    Mebuse Tekay’ın okurları okurları mutlu eden kitabı: Annem Gibi Olamadım #1

    "Hep mağrur"

    Kiminin anlatısı deli yel gibi esiyor, kimiyse en acı hisleri tarif ederken bile yanağınızı zarifçe okşuyor. Ama hep mağrur, hep yarını gözler hâlde…


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