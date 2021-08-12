Medeniyetler çatışması bağlamında Âmin Maalouf'un Çivisi Çıkmış Dünya kitabı

Lübnalı yazar Âmin Maalouf'un çok okunan Çivisi Çıkmış Dünya adlı deneme kitabında, emperyalist ülkelerin yoksul ve güçsüz Orta Doğu ülkelerinde yaptığı acımasızlık anlatılıyor.

Lübnanlı romancı yazar, Âmin Maalouf, Çivisi Çıkmış Dünya kitabını 11 Eylül 2001’de Amerika’nın İkiz Kulelerine yapılan saldırıdan sonra kaleme aldı. Küresel terörizm, Dünya Ticaret Merkezi'ne iki yolcu uçağıyla saldırıp; üç bin kişinin ölümüne neden olduğunda dünya yeniden şekillenecekti.

Maalouf, dünyanın önemli olaylarından sayılan 11 Eylül saldırısından sonra Amerika’da ve Avrupa’da baş gösteren İslamofobiye dikkat çekiyor.

ACILI COĞRAFYANIN YAZARI

Usta yazar Âmin, acılı bir coğrafyanın yazarıdır. Onun kaleminden acıların, kederlerin, insanlık dramların haykırışları damlıyor. Kaleminden kan damlayanlardan değildir o; aksine kan akmaması için kaleminin sınırlarını zorlayan bir edebiyat işçisidir.

Ülkesinde yıllarca yaşanan iç savaştan dolayı Avrupa’da yaşamak zorunda kaldı. Çok sevdiği ülkesi Lübnan’ı hep uzaktan izledi.

Bu sürede sürekli yazdı, üretti. Maalouf, Orta Doğu’nun değişmez kaderinin kanlı topraklarında 1949 yılında Beyrut’ta hayata gözlerini açtı.

TARİHSEL ROMANLARIYLA BİLİNİR

Yazarların beslendikleri kaynaklar farklılık kazansa da Maalouf, daha çok tarihsel romanlar yazdı. Nitekim Semerkant romanı da bu zincirin bir halkasıdır. Yazdığı her roman, hikâye, deneme okurlar tarafından büyük rağbet görmüştür.

Yazar, Çivisi Çıkmış Dünya’da iyi niyetlerde ve bütün insanlığa zeytin dalı uzatıyor. 2009’da okuyucularla buluşan deneme kitabı çok okunmuş ve beğenilmişti. Eserleri birçok dile çevrilen Maalouf’un adı evrenselliğini hep korumuştur.

Ekonomi ve toplumbilim okuyan usta yazar, bir süre gazetecilik de yaptı. Halen Paris’te yaşamaktadır. Maalouf, Akdeniz ve Asya kültürlerini nakış gibi işlemiştir. Verdiği güzel eserlerle bunu kanıtlamıştır.

11 Eylül Saldırısı

KİTAPLARINDAN BAZILARI

Doğu’nun Limanları, Semerkant, Afrikalı Leo, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, Işık Bahçeleri, Ölümcül Kimlikler gibi nefis kitapları edebiyata kazandırdı.

Âmin Maalouf

ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYA

İslam ve Batı dünyası hakkında önemli tespitlerin yer aldığı kitap, Maalouf’un keskin gözlemlerinin bir ürünü.

Yazar, İslam ve Batı uygarlığı arasındaki kültürel farklılığın yanı sıra gelişme kotasında İslam ülkelerinin geri kalmasını bir kader olarak görmelerini reddediyor.

2003’te Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak’a “demokrasi götürme” vaadiyle giriştikleri işgal hareketi, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen korkunç bir savaştı. Gerçek kısa süre sonra Amerika yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla ortaya çıkacaktı.

Demokrasi kimsenin umurunda değildi aslında; tek amaç zengin petrol kaynaklarıydı.

DEMOKRASİ ADINA İŞLENEN SUÇLAR

Usta yazar, demokrasi, insan hakları ve meşru müdafaa adına insanların öldürüldüğünü, dövüldüğünü haykırıyor. Savaşlar her zaman insanlık suçudur. Maalouf, savaşta harcanan milyon dolardan bahsederken yerinde tespit yapıyor; "Yedi yüz bin insan daha öldükten sonra belli belirsiz bir özürle ülkeden çekilecekler. Yaklaşık bir trilyon, bazılarına göre bunun iki, üç katı para harcandı, ama işgal edilen ülke eskisinden yoksul. Terörizme karşı mücadele vermek isteniyordu ama terörizm hiç bu kadar azmamıştı."

ATATÜRK VE OSMANLI DEVLETİNE ÖVGÜLER

Âmin Maalouf, Türkiye’nin İtilaf Devletlerine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini takdirle karşılıyor. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ağır anlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin zor durumda bırakıldığını belirten yazar; "Osmanlı ordusunun bir subayı, galiplere hayır deme cesaretini göstermiştir. Birçokları karşılaştıkları haksızlıklardan yakınırken, Mustafa Kemal Paşa silaha sarılmış, ülkesini işgal eden yabancı birlikleri kovmuş ve diğer güçleri tasarılarını gözden geçirmek zorunda bırakmıştır."

BATILILARIN TRAJEDİSİ

Maalouf, Batı ülkelerinin geçmişten ve günümüzde kabullenmedikleri ve buna rağmen yakalarını bir türlü kurtaramadıklarını suçları tokat gibi yüzlerine vuruyor.

Usta yazar, hem Orta Doğu’da hem de dünyanın diğer ülkelerinde meydana gelen trajedilerin sebebini tamamını Avrupalılara mal etmese de Avrupalıları bunların dışında tutamadığımızı bize hatırlatıyor.

Öte yandan Müslümanların neden hep geri kaldığını da belirtmeden geçemiyor. Dünyanın ancak gerçek demokrasi, hukukun doğru işlenmesi, insan haklarının gözetilmesiyle düzelebileceğini satır aralarına serpiştiriyor.

Maalouf, Çivisi Çıkmış Dünya’da okurlarını yüzleşmeye davet ediyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com