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    Mehmed Rauf – Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da kitabı

    Genç Osmanlı Paşazadesi Mehmed Rauf'un Gözünden Dönemin Avrupası...
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 09:28
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    Mehmed Rauf – Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da kitabı

    Mehmed Rauf, çok genç yaşta devlet hizmetine girmiş üst düzey bir Osmanlı bürokratıdır. Devletin pek çok ülkeyle mücadele ettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında uluslararası müzakerelerde Osmanlı Devleti’ni temsil eden ekibin içinde yer almış; başta Kırım Savaşı’yla ilgili müzakereler olmak üzere İngiliz ve Rus temsilcileriyle yapılan diplomatik görüşmelerde bulunmuştur.

    Ünlü devlet adamlarından Sadık Rıfat Paşa’nın oğlu olan Mehmed Rauf, kaynaklarda çoğunlukla Rıfat Paşazade Mehmed Rauf Bey olarak geçer. Bugün Cağaloğlu’nda Babıali Caddesi üzerinde bulunan ve bir zamanlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Rauf Paşa Konağı’nda yaşamıştır.

    Metinlerden oluşan kitap

    Prof. Dr. Fikret Turan, 19. yüzyılın ortalarında yayımlandığı hâlde sadece eksik bir tek nüshasına ulaşılabilen Seyahatname-i Avrupa ile yayımlanmamış Avrupa Lâyihası’nı eksiksiz tam metinler olarak yayına hazırladı.

    Mehmed Rauf – Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da kitabı #1

    Satırlara nakşedilen notlar

    Mehmed Rauf yaklaşık 4 ayda 50 şehir, bölge ve mekân gezmiş; Malta’dan Roma’ya, Venedik’ten İsviçre’ye, Londra’dan Paris’e, Viyana’dan Berlin’e Avrupa’nın farklı ülkelerini satırlara nakşetmiştir.

    Özgün kitap

    Eser, kendinden önceki seyahatnamelerde anlatılanlardan çok daha fazla sayıda bölgeyi içermesi bakımından Türkseyahat-hatıra tarihinde özgün bir yer teşkil ediyor.

    Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da, seyahatname/hatırat okumayı seven, Osmanlımodernleşme tarihine ve Türk kültürüne ilgi duyan meraklı tarih okuyucusunun zevkleokuyacağı ve aynı zamanda dönemin Avrupa’sına dair birçok bilgiye ulaşacağı özgün bir eser.


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