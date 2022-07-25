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    Mehmed Rauf'un Avrupa gezileri: Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa'da

    Ünlü devlet adamlarından Sadık Rıfat Paşa’nın oğlu olan Mehmed Rauf’un 4 ayda gezdiği 50 Avrupa şehrine dair gözlemlerini ele aldığı seyahatnamesi, ilk kez eksiksiz tam metniyle okuyucuyla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:45
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    Mehmed Rauf'un Avrupa gezileri: Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa'da

    Mehmed Rauf, çok genç yaşta devlet hizmetine girmiş üst düzey bir Osmanlı bürokratı. Osmanlı Devleti’nin pek çok ülkeyle mücadele ettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında uluslararası müzakerelerde Osmanlı Devleti’ni temsil eden ekibin içinde yer alan Mehmed Rauf; başta Kırım Savaşı’yla ilgili müzakereler olmak üzere İngiliz ve Rus temsilcileriyle yapılan diplomatik görüşmelerde de bulundu.

    Mehmed Rauf, bugün Cağaloğlu’nda Babıali Caddesi üzerinde bulunan ve bir zamanlar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Rauf Paşa Konağı’nda yaşadı.

    Eksiksiz tam metin

    Prof. Dr. Fikret Turan, 19. yüzyılın ortalarında yayınlandığı halde sadece eksik bir tek nüshasına ulaşılabilen Seyahatname-i Avrupa ile yayınlanmamış Avrupa Lâyihası’nı, eksiksiz tam metinler olarak yayına hazırladı.

    Mehmed Rauf’un seyahatnamesinde Malta’dan Roma’ya, Venedik’ten İsviçre’ye, Londra’dan Paris’e, Viyana’dan Berlin’e Avrupa’nın farklı ülkeleri yer alıyor.

    Anlatılardan daha fazlası

    Eser, kendinden önceki seyahatnamelerde anlatılanlardan çok daha fazlasayıda bölgeyi içermesi bakımından Türk seyahat-hatıra tarihinde özgün bir yer teşkil ediyor.

    Mehmed Rauf un Avrupa gezileri: Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa da #1

    Özgün bir çalışma

    Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da, seyahatname/hatırat okumayı seven, Osmanlı modernleşme tarihine ve Türk kültürüne ilgi duyan meraklı tarih okuyucusunun zevkle okuyacağı ve aynı zamanda dönemin Avrupa’sına dair birçok bilgiye ulaşacağı özgün bir eser.


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