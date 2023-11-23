Mehmet Bilal Dede'den unutulan ve konuşulmayanların hikayesi: Unutamadım Çok okunan kitapların yazarı olan Mehmet Bilal Dede yeni romanı olan Unutamadım'da söylenmeyen, unutulan hikayeleri anlatıyor. Mehmet Bilal Dede, bu kitapta da ustalığını yine sergilemiş.

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Üçüncü Tekil Şahıs, Adresinde Bulunamadı, Üvey, Béla Osmanlı’da Bir Vampir ve Günah Osmanlı’da Bir Vampir adlı eserleriyle tanınan Mehmet Bilal Dede, yeni romanı Unutmadan'da ülkenin karanlık günlerinde hayatları kesişen ve aynı karanlığın ayrı düşürdüğü iki yoldaşın, Fırat ve Yılmaz’ın kırk yılı aşan ezber dışı yolculuğunu içten bir dille anlatıyor. Unutmadan söylenmeye, unutmadan yazılmaya mahkûm bir hikaye...

"Bak, ben bu hikâye hüzün ve kasvet dolu olsun istememiştim, ben sadece aşka hazırlıksız yakalanan bir delikanlıdan söz etmek, onun bir kıza, bir başka kızın da ona âşık oluşunun hikâyesini anlatmak istemiştim. Fakat akşam karanlığında anlatılan hikâyelerin hepsi yollarını şaşırıp hüznün sessiz patikasına girerler…”

Tek tek kaybolan baloncuklar

İthaki Yayınları’ndan çıkan, 200 sayfalık roman, açılış merhabasını Stefan Zweig’in Alacakaranlık Hikâyesi adlı kitabının yedinci hikâyesi olan Karmaşık Duygular'ından bu alıntıyla veriyor ve dört mevsimden ilkbaharla kendi hikâyesine başlıyor…

Meydanlar, kalabalıklar ve çalınan gençlik. Köprüden denize salınan oltalar ve izi sürülen geçmiş. Karanlık duvarlar, yırtık afişler. Biranın içinde oynaşarak tek tek kaybolan baloncuklar.

Sessizlik ve kalp atışı

Beyaz mendil, siyah tabanca. Sokak lambası, asfalta vuran zayıf ışık, iki bedenin birleşip ayrılan gölgeleri. Zihinsel tutku ve aklın dehlizleri. Ve eller... Uzanan, değemeyen, titreyen eller. Cıs! Duran zaman, duran eller, sessizlik ve kalp atışı, sessizlik ve kalp atışı...

Yazar hakkında...

Mehmet Bilal Dede 15 Mayıs 1962 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Stuttgart Üniversitesi’nde Almanca ve Politika dersleri aldı. 1980’li yıllarda ilk öyküleri yayınlanmaya başladı. Çeşitli dergilerde muhabirlik, düzeltmenlik ve sayfa sekreterliği yaptı, uzun yıllar reklam yazarı ve yaratıcı yönetmen olarak çalıştı, dizi senaryoları yazdı. İlk oyunu Bahane 2019 yılında sahnelendi. Çeşitli basın yayın organları ve internet ortamlarında edebiyat, sinema ve müzik üstüne yazılar yayınlıyor, şarkı sözleri yazıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com