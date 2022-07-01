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    Mehmet Emin Birpınar'ın İklim Krizi ve Türkiye kitabı

    Politikacı Mehmet Emin Birpınar'ın İklim Krizi ve Türkiye kitabı, değişen dünya ve Türkiye iklimini derinlemesine anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 18:21
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    Mehmet Emin Birpınar'ın İklim Krizi ve Türkiye kitabı

    Dünyamız ve Türkiye değişen ve yaşanan iklim krizleriyle sürekli mücadele ediyor. Bunun yanında küresel iklim değişikliklerini eklediğimizde Türkiye ve dünyada yaşanan kürsel iklim krizlerini daha iyi anlamak için sizlere tavsiye kitabımız var...

    Yıllarca iklim konularında çalışmalar yapan Mehemt Amin Birpınar'ın hazırladığı rapor kitap haline geldi.

    İklim değişikliği üzerine tartışmalar

    İklim değişikliği üzerine uluslararası alanda tartışmalar 1970'lerin sonunda başladı. 1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle ile de yasal bir zemine kavuştu.

    Tartışmaların başında iklim değişikliğini dünyanın doğal iklim döngüsü içinde normal bir durum gibi görenler ve bunu sadece bilim insanlarının uğraşması gereken bir konu olarak değerlendirenler bile vardı.

    İnsanlar raporlardan, bilim insanlarının söylediklerinden çok günlük yaşantılarında iklim değişikliğinin etkilerini görmeye başladığında bu gerçeği kabul ettiler.

    Mehmet Emin Birpınar 9 Nisan 2015’te resmi olarak Türkiye adına iklim değişikliği müzakerelerini yürütmek üzere Başmüzakereci olarak görevlendirilmesinden sonra yüzlerce toplantıya, zirveye katıldı, ikili görüşmelerde bulundu.

    Mehmet Emin Birpınar ın İklim Krizi ve Türkiye kitabı #1

    Zorlu iklim müzakerelerinin kitabı

    Kapılar kapandığında Türkiye’nin öncelikleri, dünü, bugünü ve geleceği için müzakere değil mücadele etti.

    İklim Krizi ve Türkiye, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Birpınar’ın şahit olduğu süreçlerin ve bizzat yürüttüğü zorlu iklim değişikliği müzakerelerinin yansımalarının bir derlemesi.


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