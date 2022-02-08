Euro
15.58
0.14%
Dolar
13.65
0.47%
Altın
798.91
0.33%
Borsa
2008
0.54%
Bitcoin
602.762
5.11%
BTXN Coin
33.10
0.18%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Yağmur 4 C

    Mehmet Eroğlu'ndan kent, deniz romanı: Kendi Hayatında Ölme Vakti

    Kendi Hayatında Ölme Vakti, insan denilen mahlukun gizli köşelerine, derinlerine usta bir kaptanın kılavuzluğunda yapılan, beş mevsim süren bir kent-deniz yolculuğunun romanı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Eroğlu'ndan kent, deniz romanı: Kendi Hayatında Ölme Vakti

    Uzun süredir yazamayan tanınmış bir yazar, yaşadığı hayal kırıklığının ardından, gerçekleri ve geçmişini zihnindeki tabuta kilitleyip, büyük kentin keşmekeşinden uzaklaşır. Soluğu doğanın hırçın, rüzgârlı kıyısındaki ücra bir sahil kasabasında alır. Bu göç, acının krallığında yaşayanlarla, hayatın gerçek soylularını buluşturan efsunlu bir hikâyenin kapılarını aralar Mehmet Eroğlu...

    EDEBİYAT ŞÖLENİ

    Mitolojinin ve Antikçağ tragedyalarının kahramanlarını iki katmanda gelişen öykülerle günümüze taşıyor. Bizleri varlığından bihaber olduğumuz hayatlarla tanıştırıyor. Tutkulu âşıkları, budalaları, soyluları, göçmenleri, adalet arayanları anlatıyor. Hem şimdiye hem de geleceğe ait bir edebiyat şöleni sunuyor.

    Mehmet Eroğlu ndan kent, deniz romanı: Kendi Hayatında Ölme Vakti #1

    Sayfa: 372

    KENDİ HAYATINDA ÖLME VAKTİ

    Kendi Hayatında Ölme Vakti, insan denilen mahlukun gizli köşelerine, derinlerine usta bir kaptanın kılavuzluğunda yapılan, beş mevsim süren bir kent-deniz yolculuğunun romanı. Yalnızlığın en kışkırtıcı, en büyüleyici hali.


    Görüş Bildir