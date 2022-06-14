Mehmet Rauf'un öykü külliyatı büyümeye devam ediyor

Yazarın ilk iki öykü kitabı olan İhtizar ve Âşıkane'yle başladnan yolculuk Son Emel'le devam ediyor.

Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Mehmet Rauf'un bir öykü kitabı daha okurlarla buluşmaya hazır.

Son Emel

Sayfa: 152

Son Emel'deki hikâyelerde Mehmet Rauf edebiyatının önde gelen unsurlarından kadın ve aşk hemen göze çarpar. Kadınlar ve erkekler arasındaki sohbetler, bu sohbetlerin kadınlar, aşk, cinsellik ve evlilik üzerinde dönmesi de onun edebiyatında çok rastladığımız unsurlardandır. Özellikle bu kitapta Mehmet Rauf, son emeline doğru koşan bireylerin ruh hallerini anlatmak için senfoniye benzeyen bir yapı oluşturmuştur.