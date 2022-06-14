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    Mehmet Rauf'un öykü külliyatı büyümeye devam ediyor

    Yazarın ilk iki öykü kitabı olan İhtizar ve Âşıkane'yle başladnan yolculuk Son Emel'le devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:20
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    Mehmet Rauf'un öykü külliyatı büyümeye devam ediyor

    Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Mehmet Rauf'un bir öykü kitabı daha okurlarla buluşmaya hazır.

    Son Emel

    Mehmet Rauf un öykü külliyatı büyümeye devam ediyor #1

    Sayfa: 152

    Son Emel'deki hikâyelerde Mehmet Rauf edebiyatının önde gelen unsurlarından kadın ve aşk hemen göze çarpar. Kadınlar ve erkekler arasındaki sohbetler, bu sohbetlerin kadınlar, aşk, cinsellik ve evlilik üzerinde dönmesi de onun edebiyatında çok rastladığımız unsurlardandır. Özellikle bu kitapta Mehmet Rauf, son emeline doğru koşan bireylerin ruh hallerini anlatmak için senfoniye benzeyen bir yapı oluşturmuştur.


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