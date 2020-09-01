Mehmet Rauf'un öyküleri gün yüzüne çıkıyor

Servet'i Fünun dönemi yazarlarından olan Mehmet Rauf'un bugüne kadar yayınlanmayan öyküleri kitapseverlerle buluştu.

Servet'i Fünun dönemi ve ve Türk edebiyatının romantik yazarı Mehmet Rauf'un gizli kalmış hikayeleri titiz bir araştırmanın sonucunda Can Yayınları tarafından yayınlandı.

Biribirinden güzel öykülerin olacağı seçkide kitapseverler öyküye doyacak. Yazarın öyküleri günümüz Türkçesine uyarlanarak sadeleştirildi.

ÜÇ ÖYKÜ

Mehmet Rauf’un ikinci öykü kitabı olan ve ilk olarak 1909’da yayımlanan Âşıkane, Summer Palace’ta Bir Dans Yarışması, Serap ve Garam-ı Şebab adlı üç öyküden oluşuyor.

GÖZLEM VE TAHLİL YETENEĞİ

Yazarın diğer metinlerinde de sıkça görülen flört, aşk, evlilik gibi konuların işlendiği bu öykülerde, Mehmet Rauf’un gözlem ve tahlil konusunda ne kadar usta bir yazar olduğu bir kez daha görülüyor.

SERAP SERAP...

"Ah, ne oldu, şimdi bu emeller neredeydi? Bütün bu emellerin yerine yalnız çirkin bir hayat hakikati, bütün renksizliğiyle, bütün manasızlığıyla yerleşmişti. Lakin bu gençlik, bütün bu emellere bu kadar süs bahşeden bu sihirli gençlik ne olmuştu? O zaman boynunu bükerek bütün bu parlak hülyaları, bütün muhteşem emelleri doğuran gençliğin sırf bir yalandan ibaret olduğunu tasdik ediyordu: Serap, serap..."





İNTİZAR

19. yüzyılın sonunda yazılan bu hikâyelere erkeklerin kadınlar hakkındaki düşünceleri, aşka dair söylemleri ve hayatta kadınlar ile erkeklerin oynadıkları rolün etkisi gibi temalar girer.

Mehmet Rauf edebiyatının genel özelliklerini oluşturan bu unsurlar yazarın üslubunu da etkilemiş, aşk, kadın ve bunlarla birlikte düşüncelere dalan erkeğin iç muhasebeleri tabiatı da içine katan benzetmelerle süslenmiştir.





