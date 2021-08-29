Mehmet Rauf’un polisiye türünde kaleme aldığı iki kitabı tek ciltte

Mehmet Rauf’un tek ciltte toplanan kitapları Define – Kan Damlası Oğlak Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Türk edebiyatının ilk büyük psikolojik romanını yayımlayan ve romanlarındaki ruh çözümlemeleriyle adını edebiyat tarihimize altın harflerle yazdıran Mehmet Rauf, Türk edebiyatına dönemin en yetkin örneklerini kazandırmıştır.

Romanlarında kullandığı pürüzsüz ve akıcı dil eleştirmenler tarafından takdirle karşılanan yazarın polisiye türündeki iki kitabı tek ciltte.

İNSANIN KÖTÜ SONU

"Yalnız alnının iki kaşı ortasına gelen hizasında yoğun bir koyulukla pıhtılaşmış bir damla kan, sakin uyuyor denilebilecek insanın kötü bir sona uğradığı şüphesini yaratarak yorganı açmaya yöneltiyor ve yorgan açılınca gırtlağın tam ortasında üç santimetre kadar çapında korkunç ve kan pıhtılarıyla iğrenç bir manzara almış bir yara, bir çukur görünüyordu."

Ergül Tosun

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