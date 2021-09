Melania Trump hakkında yazılan kitap, eski First Lady'i kızdırdı

Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın eşi olan Melania Trump'un bir yardımcının kendisi hakkında yazdığı kitap yüzünden başı dertte.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi, eski First Lady Melania Trump son yıllarda kocası ve kendisi hakkında yazılan kitaplar sebebiyle gündemden düşmüyor.

Son olarak eski basın sekreterinin kaleme aldığı kitap Melania Trump’ı kızdırdı. Melania kitap için "Yalan ve İhanet" dedi.

"BEYAZ SARAY'DA NE GÖRDÜM"

I'll Take Your Questions Now: What I See in the Trump White House (Trump Beyaz Sarayı’nda Ne Gördüm) adlı kitap tartışmalara neden oldu. Eski basın danışmanı olarak çalışan Stephanie Grisham, Beyaz Saray'da kaldığı süre boyunca gözlemlerini ve yaşadıklarını 'Beyaz Saray'da Ne Gördüm kitabından detaylıca anlatyıyor.

FİRST LADY HAKKINDA ELEŞTİRİLER

Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray'da geçirdiği zamanları anlatan kitabı, Melania Trump'ın sert tepkisini çekti. Kitapta yer alan bölümlere göre; Fırst Lady, oldukça soğuk, mesafeli ve Beyaz Saray çalışanlarına kötü davrandığı anlatılıyor.

BAŞKANLA TATLI SERT KAVGALAR

Öte yandan Başkan Trump'la olan tatlı sert tartışmaları da kitapta yer alan bir diğer bilgilerden oldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Melania Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu kitabın arkasındaki niyet açıktır. Basın sekreteri olarak kötü bir performans gösteren, kişisel ilişkilerde başarısız olan ve Beyaz Saray'daki profesyonel olmayan davranışlar sergileyen birisinin sonradan kendini kurtarma girişimidir. Yalan ve ihanet yoluyla, Bayan Trump'ın adını kullanarak ilgi ve para kazanmaya çalışıyor."

5 EKİMDE YAYINLANACAK

Öte yandan kitabın önümüzdeki ay 5 Ekim'de yayınlanacağı açıklandı. Kitabın henüz yayınlanmadan bu kadar teki alması ise dikkat çekici.

