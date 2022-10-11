Melis Bozkurt’un yazdığı Akıllı Kadının Başucu Kitabı

Yazar Melis Bozkurt'un yazdığı Akıllı Kadın kitabı, kadınların dünyasına ve hayatlarına dair çıkarımlarda bulunuyor.

İnsanlık pek çok bakımdan büyük başarılar kaydetti, büyük atılımlar yaptı, atalarımızın belki de hayal bile edemediği ilerlemelere imza attı… Bütün bu gelişme sürecinde kadınlar bir yandan topluma katkı sağlayıp bir yandan da kendi haklarını ve kimliklerini kazanmak için mücadele etti.

Geldiğimiz noktada ise kadınlar hâlâ mücadele ediyor ve hem toplumu hem de kendilerini ileriye götürecek adımlar atmak için çabalıyor…

Devir, kendini bulanın, kendini yaşayanın ama en önemlisi de kendini kabul ettirenin devri...

"Artık hiçbir şey kısmet değil"

Artık hiçbir şey kısmet değil... İyi planlayan yapar, kontrol eden değiştirir, akıllı olan zaten kazanır. Peki bir kadın aklını nasıl kullanır?

Tabii ki önce kendini tanıyarak, sınırlarını çizerek ve neye hayır demesi gerektiğini bilerek...

Kuşkusuz, bunu başarabilmek için yapılacak ilk ve belki de en önemli şey aklını kullanmak! Peki, kadınların aklını kullanması ne demek ve neden bu konuyu ayrı bir başlık altında incelememiz gerekiyor?

Yanıtı bu kitapta.

Benim sınırlarım ne?

Kullanılıyor muyum yoksa seviliyor muyum?

İlişkilerimde kendimi nasıl ortaya koyabilirim?

İlişkilerde hep kazanan olmanın bir yolu var mı?

Vazgeçilmez olmanın sırrı ne?

Bütün bu soruların cevabı elinizdeki kitapta...

Sayfa: 184

Akıllı kadın

Unutmayın ki akıllı kadın, düzene uyum sağlama becerisi gösterebilen kadın değildir, kendi düzenini inşa edebilendir. Ama yeni bir düzen için önce eskisinden vazgeçmek gerekir. Hazırsanız, önce yıkalım, sonra yeniden kuralım...