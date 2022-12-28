Meltem Bige Ulu'dan Doğu’nun Kafka’sı Sadık Hidayet biyografisi

Biyografi Serisi’nin yeni kitabında Doğu’nun Kafka’sı olarak bilinen Sâdık Hidâyet’e odaklanılıyor. Meltem Bige Ulu’nun yazdığı kitap, ünlü İran yazarın hayatına odaklanıyor.

Tercüman, şair, ressam, öykü, roman, oyun ve deneme yazarı Sâdık Hidâyet gerek yalın ve gerçekçi üslubu gerek ustalıkla irdelediği ruh halleri nedeniyle tanık olduğu coğrafyanın toplumsal yaşamına eserleriyle ayna tutar.

Modern İran Edebiyatı’nın öncülerinden kabul edilen Sâdık Hidâyet, gerek yalın ve gerçekçi üslubuyla, gerek ustalıkla irdelediği ruh tahlilleriyle tanık olduğu coğrafyanın toplumsal yaşamına da eserleriyle ayna tutan bir yazardır.

Eserlerinde suç, özgürlük, yabancılaşma ve otoriteye bireysel olarak karşı çıkma temalarıyla dikkat çeken Sâdık Hidâyet, intiharla sonlandıracağı kısacık ömrüne rağmen yirminci yüzyıl edebiyatının en önemli isimleri arasında anılmaya devam edecektir.

Kafka'nın ruh ikizi

Kafka’nın ruh ikizi olarak da tarif edilir. Modern İran’ın giderek içine sürüklendiği karanlığı, bir sanatçı ve aydın olarak bir türlü sindiremeyen Hidâyet’in yalnızlık, boşluk duygusu, ölüm ve intihar düşünceleri hem aklının içinde hem eserlerinde sıkça dolanır, gözle görülür bir hale de bürünür.

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Çareyi yazmakta bulmak

Bu kitap yazarak hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikayesi değildir, çareyi yazmakta bulan İranlı bir entelektüelin kendiyle ve değişen dünyayla mücadelesidir.