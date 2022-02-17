Meraklıları için felsefe ve bilimkurgu temalı dört kitap

Meraklıları için felsefe ve bilimkurgu temalı dört kitap

Bilim kurgu ve felsefe kitaplarını seviyorsanız sizler için hazırladığımız dört kitaba göz atın.

Yeni çıkan kitapları siz kitapseverlere tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Her hafta çıkan kitapları mümkün olduğunca beğeninize sunmaya çalışıyoruz. Kitap raflarındaki yerini alan "İthaki" etiketli dört yeni kitap ise bu çabanın bir ürünü.

İşte siz önerdiğimiz dört yeni kitap...

Meksika Gotiği

Britanya Fantazi En İyi Korku Romanı Ödülü

Robotlar ve İmparatorluk / Robot Serisi 4. Kitap

Bilimkurgu severler için...

Akılsız Sokrates

Mehmet Fırat Pürselim, 2017 Orhan Kemal Öykü Ödülü ve 2017 Türkan Saylan Sanat Ödülü alan Akılsız Sokrates kitabındaki öykülerde, kurguyla gerçeği incelikle harmanlıyor. Akılsız Sokrates, tekrar tekrar okunması gereken, kalıcı bir eser olarak yolculuğuna devam ediyor.

Tavhane Çocukları

2010 Yunus Nadi Roman Ödülü ve Dil Derneği Onur Ödülü başta olmak üzere birçok ödül alan Adnan Gerger, Tavhane Çocukları romanıyla görmezden gelinen bir dünyaya çağırıyor okuru.

Kitap sayfası için:

kitap@ensonahber.com