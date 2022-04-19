Merethe Lindstrom: Sessizlik Tarihinden Günler

Sessizlik Tarihinden Günler’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olayların, bir çiftin hayatını nasıl etkilediği çarpıcı bir biçimde anlatılıyor.

Norveç’in sakin bir bölgesinde, savaştan on yıllar sonra, orta sınıftan bir ailenin huzur içinde geçmesi beklenen emeklilik yılları tuhaf bir olayla sarsılıyor. Acı dolu geçmiş, artık yaşlanmaya başlayan çiftin hayatına aniden geri dönüyor.

Simon’un sessizliğe bürünmesiyle, Eva hem ortak anılarına hem de eşinin savaş sırasında yaşadıklarına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Merethe Lindstrøm’den, özgün ve yalın bir üslupla yazılmış, büyük sözler etmeyen, dingin ama aynı zamanda tedirgin edici bir roman.

Sayfa: 188

Kitap için ne dediler

"Lindstrøm ince ayarı yapılmış, sade bir dil kullanarak küçük gündelik çemberleri genişletiyor, hepimizin kendimizden bir şey bulacağı büyük tarihsel çemberler haline getiriyor."

Norveç Edebiyat Eleştirmenleri Ödülü Komitesi



"Anlatıya muntazaman yerleştirilen sessizlik katmanları öyle beceriklice inşa edilmiş ki, birini kaldırmak başka birini açığa çıkarıyor."

Meganne Fabrega

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