Mersin Kitap Fuarı'nın hedefi 150 bin kitapsever Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Mersin Kitap Fuarı, 12-20 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak. Hedef okur sayısı ise 150 bin...

Haber Merkezi

Akdeniz’in en büyük kültürel fuarı CNR Mersin Kitap Fuarı, kapılarını 9’uncu kez açacak. 12-20 Ekim 2024 tarihlerinde CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarın bu yılki mottosu "Oku!" Geçtiğimiz yıllardan farklı olacak fuarda, 9 gün boyunca imza günleri, söyleşiler ve etkinlikler düzenlenecek.

Fuarda katılımcılar, birçok edebiyat ödülünün sahibi şair, yazar, Özdemir İnce, gazeteci, televizyoncu Serhan Asker, Nobel Edebiyat Ödülü adayı Adonis gibi isimlerle de bir araya gelme fırsatı bulacak.

SANAT VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Mersin ve Yenişehir’de sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın canlandırılması, uluslararası kültürel iş birliklerinin teşvik edilmesi, sanat ve kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması amacıyla 12-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali düzenlenecek.

150 BİN HEDEFİ

Düzenlenecek fuarın, Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın da etkisiyle 150 binin üzerinde kitap tutkunu tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. 100’den fazla yayınevinin 300’den fazla markasının sergileneceği 9. CNR Mersin Kitap Fuarı, sektörün en öncü yayınevi, yayıncı ve basın yayın kurumlarını aynı çatı altında buluşturacak.