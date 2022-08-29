Metal Fırtına kitabıyla ABD'nin hedefi olan Orkun Uçar'dan yeni roman: Opus

Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden sonra yazdığı Metal Fırtına romanıyla büyük sükse yapan Orkun Uçar, bu kitapla birlikte ABD'nin kara listesine eklendi. Uçar bu sefer Opus romanıyla karşımızda...

2004 yılında Burak Turna ile beraber yazdığı Türkiye-ABD savaşını konu edinen Metal Fırtına isimli romanıyla 1 milyondan fazla okur kitlesine ulaşan Orkun Uçar, o yıllarda hemTürkiye’nin hem de ABD’nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

The New York Times başta olmak üzere birçok haber kuruluşu kitaptan bahsetmiş; Türkiye-ABD arasındaki olası savaşı konu edinen bu romanı yazanların, istihbarat servislerinden destek aldıklarını iddia edenler olmuştu.

Satış rekoru kıran roman

2003’te Amerikan askerlerinin Türk askerlerinin kafasına çuval geçirmesiyle iki ülke arasında yaşanan gerginlik, bu romandan sonra zirveye ulaştı. O dönem Türkiye’de en çok satan romanlar bile birkaç binlik satış rakamına ulaşmazken Metal Fırtına’nın yüz binlerce satması bir rekordu.

Kara listeye alınan yazar

Kitap pek çok eleştiriye maruz kalsa da insanları ABD’nin Orta Doğu’daki emellerini sorgulatmaya teşvik etmesi bakımından önemli bulundu. Romanın yayınlanmasının akabinde bir söyleşi için ABD’ye gitmek isteyen yazara ABD vize vermedi, Orkun Uçar kara listeye alındı.

Önemli kitapların yazarı

Türkiye’nin yerli bilim kurgu ve fantastik edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Orkun Uçar, yazarlık hayatının sonraki dönemlerinde Metal Fırtına’yla yakaladığı tanınırlığı bu türlerin gelişimi için kullandı. Derzulya Serisi, Zifir, Derin İmparatorluk, Kült ve Absentium romanları Türk fantazyasının en önemli kitapları arasında yer alır.

Üç uzun hikaye

Gelelim, OPUS’a… OPUS üç uzun hikayenin birleşiminden oluşan bir bilim kurgu romanı.Sigun, Demir Yıldız ve S.O.D isimli bu hikâyeler OPUS çatısı altında birleşiyor. Günümüzde Google, Apple, Samsung gibi büyük teknoloji şirketleri tarafından kullanılmaya ve geliştirilmeye başlayan Yapay Zekâ’nın ne boyutlara ulaşabileceğini araştırıyor Uçar.

Hayal gücünün sınırlarını zorlamak

Sigun adında evden çıkamayan bir internet korsanının hikayesiyle başlayan roman, daha sonra uzayın sonsuzluğunda gezinen bir maceraya dönüşüyor. Çoklu evrenler, uzay kolonileri, yapay zekalar, klonlar, tiranlar ve gizemli gezegenler hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

Aklımıza hakim olmamızı gerektiren roman

Orkun Uçar, fantazyanın Türkiye’deki en büyük yazarlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Biz okurlara düşen ise bu görkemli romanın sayfaları arasında gezinirken aklımıza hâkim olmak.