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    Mevlana merkezli yeni bir terapi yolculuğunun kapısını aralanıyor

    Dr. Senai Demirci’nin yazdığı Mevlana Terapi, şaşırtıcı ve şifa verici bir dünyanın kapılarını aralıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 11:45
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    Mevlana merkezli yeni bir terapi yolculuğunun kapısını aralanıyor

    Dr. Senai Demirci, uzun yıllar sürdürdüğü Mesnevi okumalarını modern terapinin imkânlarıyla harmanlayarak, Mevlana merkezli yeni bir terapi yolculuğunun kapısını aralıyor. Duygusal Şema Terapisi, TransAksiyonel Psikoloji, Naratif Terapi, BDT, ACT gibi aktüel kuramların Mesnevi hikâyelerinin kılcal damarlarında akıştığını gösteriyor.

    Mevlana Terapi yolculuğuna başlamanın haritası ise bu kitapta! Mevlana’nın kendi içine eğilerek yazdığı yüzlerce hikâyede kendi yitik seslerinizi duyacaksınız. Özümüze ayna tutan bu keyifli yolculukta keşfettiklerinize şaşıracaksınız.

    Mesnevi hikayeleri

    Dr. Senai Demirci, heyecanlı bir metaforik yolculuğa çıkarak, Mesnevi hikâyelerini modern psikoterapinin temel haritaları olarak okuyor. Kadim hikmetten beslenen Mevlana’nın insanın psikolojik altyapısına işaret eden canlı imgelerini ince bir işçilikle gün yüzüne çıkarıyor.

    Mevlana merkezli yeni bir terapi yolculuğunun kapısını aralanıyor #1

    Sayfa: 192

    Yeni bir dünyanın kapısı

    İnsan doğasında saklı sancılara, susturulmuş çığlıklara, uyutulmuş acılara, ertelenmiş çelişkilere refakat eden Mesnevi hikâyelerinin kurgusuna modern terapinin akışını ustalıkla oturtuyor.

    Mevlana Terapi’de tıbbın, psikolojinin ve edebiyatın berzahında kırk yıldır kalem oynatan bir psikoterapist olarak şaşırtıcı ve şifa verici bir dünyanın kapılarını aralıyor.


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