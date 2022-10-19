Mevlana şehri Konya’da Kitap Günleri başladı

Mevlana şehri Konya’da Türkiye’nin en büyük kitap günleri etkinliği Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Konya Kitap Günleri’nde 250 yayınevi, 250 yazar ve 300’ten fazla etkinlik yer alıyor. Konya Kitap Günleri’nin sloganı ise "Sizin Hikayeniz Kitap" oldu. Konya Kitap Günleri’nde yazarlar imza günleri, söyleyişiler düzenlerken çocuklar için canlı performans alanları ve oyun alanları da yer alıyor.

DHA'da yer alan habere göre; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafında düzenlenen Konya Kitap Günleri’nin resmi açılışı 7’den 70’e binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Açılışta kitapseverlerle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri’nin şehrin önemli markalarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Başkandan teşekkür

Başkan Altay, “Konya Kitap Günleri; 250 yayınevi, 250 yazar ve 300’den fazla etkinlikle bir kültür şölenine dönüşmüş durumda. Bu yıl Konya Kitap Günleri’ni rahmetli yazarımız Rasim Özdenören’in hatırasına gerçekleştiriyoruz. Konya Kitap Günleri’nin bu yıl ki sloganı ‘Sizin Hikayeniz Kitap’. Dolayısıyla kitapla ilgili her yaştan insanı Kitap Günleri’ne davet ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için çok güzel alanlar oluşturduk. Anne-babalar hafta sonunda ve akşamları burada sizi ve çocukları çok güzel bir şekilde hazırladığımız stantlara, yazarlarımızın söyleşilerine davet ediyorum” dedi.