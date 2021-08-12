Mevlâna Şiir Şöleni sanatseverleri bir araya getirecek

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi iş birliği ile 11. Mevlânâ Şiir Şöleni, bu yıl da şair ve sanatseverleri bir araya getirecek.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, şiir ve sanat severleri bir araya getiriyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan "Mevlâna şiir şöleni" programı, Mevlânâ Gül Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Konya’nın kültür ve sanat dünyasını bir araya getirecek etkinlikte, şair ve yazarlar sanatseverlerle sohbet ederek şiirlerini seslendirecek.

HER YÖNÜYLE ŞİİR...

Şiir Atölyeleri ile başlayacak gündüz programları 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Atölye programında şiir her yönüyle ele alınacak. Mevlâna Kültür Merkezi Kılıçarslan Salon’unda gerçekleştirilecek olan Şiir Atölyeleri gündüz programlarının ilk oturumu saat 10.00’da başlayacak ve ilk oturumda şiirin imgesel evrimi işlenecek.

"ŞİİR ŞÖLENLERİMİZ DAHA KAPSAMLI HALE GELİYOR"

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, “Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak gelenekselleşmesini önemsediğimiz ve büyük ölçüde de başarabildiğimiz 11. Mevlânâ Şiir Şölenimiz ile Konyalılarla buluşacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak şiirimizin değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu sebeple sanatseverlerle buluşmayı önemsiyoruz. Bu sene Şiir Şöleni programıyla birlikte Şiir Eleştiri Atölyesi çalışmalarının da içinde olduğu daha kapsamlı bir program tertip ediyoruz. Atölye çalışmalarının modern şiirimizin gelişimine ve dolayısıyla edebiyatımıza katkı sunmanın bizim için ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yönüyle aslında TYB olarak da farklı bir yerde duruyoruz ve öncü bir temsil değerini üstleniyoruz. Dilimizi zenginleştiren şiirimize ve hassaten de modern şiirimize vefa borcumuzu da böyle ödediğimize inanıyoruz.” diye konuştu