Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi

Çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo, Tudem etiketiyle raflardaki yerini alan yeni kitabı Gölge’de bu kez sevginin ayıramadığı yaşamlara dokunuyor.

İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi, efsanevi yazar Michael Morpurgo, Gölge adlı romanıyla bu kez gözünü 2000'li yıllarda Asya kıtasında yaşanan insanlık dramına çeviriyor ve Emin adında Afgan bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

Yazarın alametifarikası insan-hayvan dostluğu ile savaş ve barış temalarının yine ön planda tutulduğu bu sürükleyici eser; sevgi bağıyla birbirine kenetlenen yaşamlara dokunuyor, Afganistan'dan İngiltere'ye uzanan destansı bir yol hikâyesi anlatıyor.

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YAKIN DÖNEM SİYASİ TARİHİ

Bir köpeğin izinden yürüyerek yakın dönem dünya siyasi tarihine ayna tutan Morpurgo; savaşın yıkıcı etkileri, sevdiklerini yitirme ve sığınmacılık gibi insan ruhunda kapanmaz yaralar açabilecek hassas konuları sinemasal bir dille, ustalıkla aktarıyor.

Michael Morpurgo

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com