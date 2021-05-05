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- Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi
Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi
- Özel İçerik
- 05.05.2021 - 09:57
İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi, efsanevi yazar Michael Morpurgo, Gölge adlı romanıyla bu kez gözünü 2000'li yıllarda Asya kıtasında yaşanan insanlık dramına çeviriyor ve Emin adında Afgan bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.
Yazarın alametifarikası insan-hayvan dostluğu ile savaş ve barış temalarının yine ön planda tutulduğu bu sürükleyici eser; sevgi bağıyla birbirine kenetlenen yaşamlara dokunuyor, Afganistan'dan İngiltere'ye uzanan destansı bir yol hikâyesi anlatıyor.
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Sayfa: 144
YAKIN DÖNEM SİYASİ TARİHİ
Bir köpeğin izinden yürüyerek yakın dönem dünya siyasi tarihine ayna tutan Morpurgo; savaşın yıkıcı etkileri, sevdiklerini yitirme ve sığınmacılık gibi insan ruhunda kapanmaz yaralar açabilecek hassas konuları sinemasal bir dille, ustalıkla aktarıyor.
Michael Morpurgo
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com