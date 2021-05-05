Euro
10.0318
0.21%
Dolar
8.3585
0.41%
Altın
477.83
0.39%
Borsa
1.417
0.06%
Bitcoin
462.000
-1.68%
EXEN Coin
29.41
6.55%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi

    Çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo, Tudem etiketiyle raflardaki yerini alan yeni kitabı Gölge’de bu kez sevginin ayıramadığı yaşamlara dokunuyor.
    • Özel İçerik
    • 05.05.2021 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi

    İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi, efsanevi yazar Michael Morpurgo, Gölge adlı romanıyla bu kez gözünü 2000'li yıllarda Asya kıtasında yaşanan insanlık dramına çeviriyor ve Emin adında Afgan bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

    Yazarın alametifarikası insan-hayvan dostluğu ile savaş ve barış temalarının yine ön planda tutulduğu bu sürükleyici eser; sevgi bağıyla birbirine kenetlenen yaşamlara dokunuyor, Afganistan'dan İngiltere'ye uzanan destansı bir yol hikâyesi anlatıyor.

    Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 144

    YAKIN DÖNEM SİYASİ TARİHİ

    Bir köpeğin izinden yürüyerek yakın dönem dünya siyasi tarihine ayna tutan Morpurgo; savaşın yıkıcı etkileri, sevdiklerini yitirme ve sığınmacılık gibi insan ruhunda kapanmaz yaralar açabilecek hassas konuları sinemasal bir dille, ustalıkla aktarıyor.

    Michael Morpurgo’dan destansı bir yol hikâyesi #2

    Michael Morpurgo

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir