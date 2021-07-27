Michel Bussi’nin nefes kesen romanı Korsika Uçurumu çok sevilecek

Hem hareketli ve heyecanlı bir polisiye roman hem de yazın keyfini çıkarırken okunacak romantik, hoş hislerle dolu bir kitap arayanlar için Korsika Uçurumu Epsilon logosuyla yayınlandı.

Fransa’nın en çok okunan polisiye gerilim yazarlarından Michel Bussi’nin Korsika Uçurumu adlı romanı, okurları hem Akdeniz’in ışıltılı dalgalarında ve altın plajlarında bir tatile hem de gizem yüklü bir maceraya davet ediyor.

Fransa’ya bağlı Korsika adasında geçen roman, sürükleyici hikâyesinin katmanlarında adadaki güç savaşı üzerinden siyasi ve toplumsal irdelemelere de yer veriyor.

RAFLARDA

Hem hareketli ve heyecanlı bir polisiye roman hem de yazın keyfini çıkarırkenokunacak romantik, hoş hislerle dolu bir kitap arayanlar için Korsika Uçurumu okurlarla buluştu.

ÇOK OKUNAN YAZAR

Fransa’nın en çok okunan polisiye gerilim yazarlarından Michel Bussi’nin Korsika Uçurumu adlı romanı, okurları hemAkdeniz’in ışıltılı dalgalarında ve altın plajlarında bir tatile hem de gizem yüklübir maceraya davet ediyor.

Fransa’ya bağlı Korsika adasında geçen roman,sürükleyici hikâyesinin katmanlarında adadaki güç savaşı üzerinden siyasi vetoplumsal irdelemelere de yer veriyor.

OKURLARI BEKLEYEN GİZEM

1989 ile 2016 yazları arasında mekik dokuyan Korsika Uçurumu, okurları büyük bir gizemle karşılıyor ve tıpkı adanın yolları gibi uçurumun kıyısında keskin virajlarla dolu, soluk soluğa okunacak bir hikâyenin içine çekiyor.

Çok katmanlı hikâyesini anlatırken polisiye öğeleri ustalıkla kullanan Michel Bussi’nin romanında; gerilim, gizem ve heyecanın yanı sıra yaz eğlenceleri, romantizm ve toplumsal eleştiriler de iç içe geçiyor.

Michel Bussi

"YAZLIK GERİLİM"

Akdeniz’in en güzel adalarından birinde, Korsika’da, bir yaz tatilinde geçen Korsika Uçurumu, konserler, kokteyller, alışveriş, deniz, kum, güneşle okurlara tam bir yazlık gerilim sunuyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com