Michel de Montaigne'in Hayvanlara Övgü deneme kitabı

Bir solukta okuyabileceğiniz kısa klasik kitaplar serisi devam ediyor. Michel de Montaigne'in Hayvanlara Övgü kitabı, yazarın deneme türündeki kitabıdır.

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler, çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Herkesin keyifle okuyabileceği kısa klasiklerden biri olan Hayvanlara Övgü, ünlü denemeci Michel de Montaigne'in nitelikli denemelerinden birini teşkil ediyor.

Montaigne, Denemeler'in bu bölümünde insanın üstün niteliklerle donatılmış olduğu kabulüne ve hayvanlar üzerinde tahakküm kurmanın meşru görülmesine meydan okuyor.

İNSANLIĞIN ORTAK BİRİKİMİ

Michel de Montaigne'in 16. yüzyılda kaleme aldığı Denemeler, insanlığın ortak birikiminin temel eserlerinden biri olarak hümanizmin doğuşuna tanıklık eder. Rönesans'la birlikte insan aklı, düşünceye ve iradeye ket vuran dogmalardan kurtulur.

Denemeler'in Hayvanlara Övgü adlı bu bölümünde Montaigne, cesaret isteyen bir sorgulamaya girişerek insanın hayvanlardan ayrı ve üstün niteliklerle donatılmış olduğu kabulüne ve bu kabule dayanarak hayvanlar üzerinde mutlak bir tahakküm kurmanın meşru görülmesine meydan okur.





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HÜMANİZME ÖZGÜ GÖRECELİK

Montaigne'in çağlar ötesinden, hümanizme özgü görecelilikle okuru bir yandan sıradanlaşmış şeyleri bambaşka bir gözle görmeye, bir yandan da farklı gördüğü şeylere dair peşin yargılara kapılmaktan kaçınmaya çağıran sesi hâlâ canlı.

Antik düşünürlerden çağdaşlarına dek pek çok yazardan alıntılarla, tarihten örneklerle ve renkli bir üslupla aktarılan anekdotlarla zenginleşen metin, öncü niteliğinin yanı sıra hayvan hakları tartışmalarına halen ışık tutmasıyla da güncelliğini korur.





HAYVAN VE İNSAN ARASINDAKİ FARK

"Herhangi bir insanla diğer bir insan arasındaki fark, insanla hayvan arasındaki farktan büyüktür."

Montaigne

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