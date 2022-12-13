Fransız yazar Michel Houellebecq’in H.P. Lovecraft Dünyaya Karşı, Hayata Karşı kitabı, eleştirel düşünce ve bağlamları üzerinde duruyor.

Michel Houellebecq’in H.P. Lovecraft Dünyaya Karşı, Hayata Karşı başlıklı oldukça uzun yazısı, eleştirel düşünce, yoğun ve ateşli adanmışlık ve iyi niyetli bir biyografinin olağanüstü harmanıdır. …

Houellebecq’in, Lovecraft’ın, 20. yüzyılın en önemli Amerikan yazarlarından birisi olduğuna dair temel iddiası kesinlikle tartışılmaz değilse de, kitaplarının on yıllardır tekrar tekrar yayımlanması ve eserlerinin ABD ve ötesindeki edebiyat derslerinde giderek daha fazla irdelenmesi iddianın tartışılmasını giderek daha zorlaştırmaktadır.

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Hayır diyebilmek

Lovecraft’ın kitapları dünyaya ve hayata karşıdır. Korku ve tuhaf edebiyatının bir okuru ve yazarı olarak, Houellebecq’in burada benim de uzun zamandır hissettiğim ama asla ifade edemediğim bir şeyi kaleme aldığını hemen anladım: Tuhafın, korkunun ve doğaüstünün edebiyatı, mevcut haliyle dünyaya ve dünyanın oldurmak istediği gerçekliğe gümbür gümbür bir hayır der.