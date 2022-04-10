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    Michel Houellebecq'ın ödüllü kitabı: Harita ve Topraklar

    Michel Houellebecq’in Harita ve Topraklar’ı sanat ile ticaretin kardeşliğini gözler önüne seren, yolunu arayan tasavvura ve ölüme dair ayrıksı bir roman.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 13:23
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    Michel Houellebecq'ın ödüllü kitabı: Harita ve Topraklar

    Seks, ötenazi ve İslam dahil tüm tek tanrılı dinler gibi konulardaki yorumları ve siyasi görüşleriyle ifade özgürlüğünün sınırlarında gezinen, romanları ya dâhiyane ya da bayağı eserler olarak görülen modern Fransız edebiyatının kötü çocuğu Michel Houellebecq, Harita ve Topraklar ile 2010 Goncourt Ödülü’nü kazandığında, "Tuhaf bir his ama çok mutluyum" demişti.

    Jed Martin çektiği Michelin yol haritası fotoğraflarını kariyerinin başındayken bir araya getirdiği sergisiyle adını pek duyuramasa da ileriki bir tarihte Bill Gates, Damien Hirst, Steve Jobs ve Michel Houellebecq gibi pek çok ünlü ismi odağına alan tablolardan oluşan meslekler serisiyle büyük bir üne kavuşacaktı.

    Daha sonraysa bir cinayetin çözülmesi için polise yardımcı olacak, babasını kaybedecek, aşkın ve dostluğun tabiatını belki de daha iyi anlayacak ve elbette bir gün herkes gibi o da yaşlanacaktı.

    Michel Houellebecq ın ödüllü kitabı: Harita ve Topraklar #1

    Kitap için ne dediler

    "Michel Houellebecq gülse mi ağlasa mı bilemiyor gibi görünüyor mütemadiyen. Bu komik, incelikli, gaddar ve zeki romanın gizemlerini çözmek düşündüğünüzden zor olabilir.”

    Le Figaro

    "Komik, şaşırtıcı ve kendinden emin... Zeki ve kışkırtıcı Fransız yazarın entelektüel açıdan en iddialı romanı."

    The Guardian


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