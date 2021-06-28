Michele Hutchison'ın Booker Ödülü başarısı

2020 Uluslararası Booker Ödülü, ilk romanı The Discomfort of Evening ile Hollandalı şair-yazar Marieke Lucas Rijneveld ile kitabı İngilizceye çeviren Michele Hutchison'a verildi.

Booker Ödülü'nden ayrı tutulan Booker Uluslararası Ödülü (eski adıyla Man Booker Uluslararası Ödülü), her yıl İngilizceye çevrilen bir kitaba veriliyor.

2020 Uluslararası Booker Ödülü, ilk romanı The Discomfort of Evening ile Hollandalı şair-yazar Marieke Lucas Rijneveld ile kitabı İngilizceye çeviren Michele Hutchison’a verildi.

29 yaşındaki Rijneveld, Uluslararası Booker Ödülü'nü kazanan en genç yazar – üstelik de ilk romanıyla. Daha da ilginç olan, bundan önce iki şiir kitabı yayımlamış olan Rijneveld’in her kitabıyla en az bir ödül kazanmış olması.

BAŞARI KAZANAN KİTAP

Hollanda kırsalında yaşayan bir aileyi konu alan The Discomfort of Evening (Türkçe karşılığı: Akşamın Huzursuzluğu) Hollanda’da yayınlandığı 2018’den bu yana büyük bir ticari başarı da elde etmiş ve yayın hakları 21 ülkeye satılmıştı.