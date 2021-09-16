Miguel de Unamuno’nun klasiği: Don Sandalio’nun Romanı

İspanyol romancı Miguel de Unamuno'nun kendine özgü sesinden yaşam, ölüm ve kimliğe dair bir modern klasik sayılan Don Sandalio’nun Romanı, yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için iyi seçenek.

20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Miguel de Unamuno, hayatının son yıllarında yayınlanan Satranç Ustası Don Sandalio’nun Romanı’nda, yaşama dair temel kaygılarını ve kendine özgü roman anlayışını incelikle ortaya koyuyor; benliğin anlamını sorguluyor.

İnsanlara ve aptallıklarına katlanamaz hale gelen bir adam, sahil kenarında inzivaya çekilir fakat burada da insanlardan sıyrılamaz. Her gün gittiği dernekte satrancı adeta kutsal bir görevi yerine getirir gibi ustalıkla oynayan DonSandalio’yla tanışır.

SIRADAN HAYATTAN EN BÜYÜK GİZEM

Bu suskun adam, sıradan hayatının en büyük gizemi,çözmek istemediği bilmecesi haline gelir. Hangisi önemlidir: Don Sandalio’nun aslında kim olduğu mu, yoksa anlatıcının zihninde ona biçtiği kimlik mi?

KİTAP NEDEN ÖNEMLİ

Miguel de Unamuno, 98 Kuşağı olarak bilinen, İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında aktif olan ve kendini kültürel ve estetik yenilenmeye adamış, modernist entelektüellerden oluşan grubun önde gelen temsilcilerinden biridir. Bilhassa denemeleriyle 20. yüzyılın başında İspanya’da oldukça etkili olmuştur.

Denemenin yanı sıra roman, oyun, şiir türlerinde de eserler vermiştir. Temelini akıl ve duygu, inanç ve mantık arasındaki gerilimden alan eserleriyle varoluşçuluk akımının temsilcilerinden biri sayılmaktadır.

Miguel de Unamuno

ÖNEMLİ SORULAR ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Mektup biçiminde kaleme aldığı Satranç Ustası Don Sandalio'nun Romanı'yla okuru "Ben kimim?", "Öldükten sonra benden geriye ne kalır?", "İnsanların söyledikleri kimliğimin ne kadarını oluşturuyor?" gibi sorular üzerine düşünmeye sevk eder.