Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları

Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları

Şeytanname ve Kader Yumurtaları,Rus yazar Mihail Bulgakov'un hiciv dolu iki kitabıdır. Yazar bu kitabında dönemin siyasi anlayışına göndermelerde bulunuyor.

Bulgakov'un, H.G. Wells'in Tanrıların Tohumu eserinden esinlenerek yazdığı Kader Yumurtaları, Sovyet Rusya'nın gerçeküstü gerçekliğini benzersiz bir zekâ ve öngörüyle ele alan bir bilimkurgu klasiği.

Karatkov, Kibrit Malzemeleri Merkez Deposu'nda evrak kayıt şefi olarak çalışan kendi halinde bir memurdur. Ta ki önemsiz bir hatadan dolayı işinden çıkarılana kadar. Karatkov, kovulmasından sorumlu yeni amiri Doniç'in peşinde kendini Sovyet bürokrasisinin koridorlarında bulur.

Bu labirent, çok geçmeden bir korku tüneline dönüşecektir. Bulgakov'un ilk hiciv eserlerinden biri olan bu hikaye...

Yazarın edebiyatına giriş niteliğinde

1924'te ilk yayınlandığında rejim taraflısı eleştirmenlerce topa tutulmuştu. Gogol ve Dostoyevski'den izler taşıyan, Bulgakov dokunuşlu bu Kafkaesk öykü, yazarın edebiyatına bir giriş niteliğinde.

Dünyayı tehdit eden bir felaket

Moskova, 1928. Uzun içsavaşın sonrası; Stalin'in uzun iktidarının ilk dönemi. Kapılarını yeniden açmış Zooloji Enstitüsü'nün müdürü Profesör Persikov mikroskobunun başından ayrıldığı bir esnada canlı organizmaların büyüklüğünü ve üreme hızını artıran olağanüstü bir ışın keşfeder.

Tam o sırada ülkedeki kümes hayvanlarında gizemli ve ölümcül bir salgının başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen yetkililer Persikov'un buluşuna el koyarlar.

Ancak ufak bir kaza, çok geçmeden tüm dünyayı tehdit eden bir felakete dönüşür.

Sayfa: 120

İki kitaptan alıntılar

Kader Yumurtaları

"Kırmızı çizginin içindeki hayat cıvıl cıvıldı. Gri renkli amipler yalancı ayaklar çıkararak olanca güçleriyle kırmızı ışına doğru uzanıyorlar ve ışının içinde (sihirli biçimde) canlanıveriyorlardı. Bir güç, içlerine yaşam ruhu veriyordu."





Sayfa: 72

Cesaretinle aklımı başından aldın, seni şeytan seni. Öp beni, haydi, kontrol komisyonundan kimse yokken çabuk öp."

Şeytanname

