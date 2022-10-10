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    Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları

    Şeytanname ve Kader Yumurtaları,Rus yazar Mihail Bulgakov'un hiciv dolu iki kitabıdır. Yazar bu kitabında dönemin siyasi anlayışına göndermelerde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 11:14
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    Mihail Bulgakov'dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları

    Bulgakov'un, H.G. Wells'in Tanrıların Tohumu eserinden esinlenerek yazdığı Kader Yumurtaları, Sovyet Rusya'nın gerçeküstü gerçekliğini benzersiz bir zekâ ve öngörüyle ele alan bir bilimkurgu klasiği.

    Karatkov, Kibrit Malzemeleri Merkez Deposu'nda evrak kayıt şefi olarak çalışan kendi halinde bir memurdur. Ta ki önemsiz bir hatadan dolayı işinden çıkarılana kadar. Karatkov, kovulmasından sorumlu yeni amiri Doniç'in peşinde kendini Sovyet bürokrasisinin koridorlarında bulur.

    Bu labirent, çok geçmeden bir korku tüneline dönüşecektir. Bulgakov'un ilk hiciv eserlerinden biri olan bu hikaye...

    Yazarın edebiyatına giriş niteliğinde

    1924'te ilk yayınlandığında rejim taraflısı eleştirmenlerce topa tutulmuştu. Gogol ve Dostoyevski'den izler taşıyan, Bulgakov dokunuşlu bu Kafkaesk öykü, yazarın edebiyatına bir giriş niteliğinde.

    Mihail Bulgakov dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları #1

    Dünyayı tehdit eden bir felaket

    Moskova, 1928. Uzun içsavaşın sonrası; Stalin'in uzun iktidarının ilk dönemi. Kapılarını yeniden açmış Zooloji Enstitüsü'nün müdürü Profesör Persikov mikroskobunun başından ayrıldığı bir esnada canlı organizmaların büyüklüğünü ve üreme hızını artıran olağanüstü bir ışın keşfeder.

    Tam o sırada ülkedeki kümes hayvanlarında gizemli ve ölümcül bir salgının başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen yetkililer Persikov'un buluşuna el koyarlar.

    Ancak ufak bir kaza, çok geçmeden tüm dünyayı tehdit eden bir felakete dönüşür.

    Mihail Bulgakov dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları #2

    Sayfa: 120

    İki kitaptan alıntılar

    Kader Yumurtaları

    "Kırmızı çizginin içindeki hayat cıvıl cıvıldı. Gri renkli amipler yalancı ayaklar çıkararak olanca güçleriyle kırmızı ışına doğru uzanıyorlar ve ışının içinde (sihirli biçimde) canlanıveriyorlardı. Bir güç, içlerine yaşam ruhu veriyordu."

    Mihail Bulgakov dan iki hiciv kitabı : Şeytanname ve Kader Yumurtaları #3

    Sayfa: 72

    Cesaretinle aklımı başından aldın, seni şeytan seni. Öp beni, haydi, kontrol komisyonundan kimse yokken çabuk öp."

    Şeytanname


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