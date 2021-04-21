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- Mihail Bulgakov'un Hayatımızın Bir Günü kitabı
Mihail Bulgakov'un Hayatımızın Bir Günü kitabı
- Özel İçerik
- 21.04.2021 - 11:24
- Güncelleme : 21.04.2021 - 11:29
Özgün zekâsı ve duyarlılığıyla köklü edebiyat geleneğini modern çağa taşıyan, ülkesinin üzerindeki kara bulutları büyülü gerçekliğe gizlediği acı bir ironiyle hicveden Bulgakov, Hayatımızın Bir Günü ile bu ayın öne çıkan kısa modern klasiği...
Devrimin etkilerinin sıcağı sıcağına hissedildiği Rusya'da gazetelerde ve dergilerde yayımladığı anlatılarda Bulgakov, bazen anekdotlardan, bazen güncel haberlerden, bazense kendi hayal gücünden yola çıkarak değişmekte olan yoksul toplumun günlük yaşamını, sıkıntılarıyla ve mutluluklarıyla gözlemlemişti.
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Sayfa: 112
BİR DÖNEM TANIKLIĞI
Hayatımızın Bir Günü'nde derlediğimiz yazılar, bir modern ustanın kaleminden yazılmış bir dönem tanıklığı olmasının yanı sıra kasvetli yaşamları dahi çekilir kılan mizahın da enfes bir örneği.
Mihail Bulgakov
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com