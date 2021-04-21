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    Mihail Bulgakov'un Hayatımızın Bir Günü kitabı

    Rus Yazar Mihail Bulgakov'un Hayatımızın Bir günü eseri, yazara önemli bir ivme kazandırmıştır. Bu kısa modern eseri okumanızı tavsiye ediyoruz.
    • Özel İçerik
    • 21.04.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 11:29
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    Mihail Bulgakov'un Hayatımızın Bir Günü kitabı

    Özgün zekâsı ve duyarlılığıyla köklü edebiyat geleneğini modern çağa taşıyan, ülkesinin üzerindeki kara bulutları büyülü gerçekliğe gizlediği acı bir ironiyle hicveden Bulgakov, Hayatımızın Bir Günü ile bu ayın öne çıkan kısa modern klasiği...

    Devrimin etkilerinin sıcağı sıcağına hissedildiği Rusya'da gazetelerde ve dergilerde yayımladığı anlatılarda Bulgakov, bazen anekdotlardan, bazen güncel haberlerden, bazense kendi hayal gücünden yola çıkarak değişmekte olan yoksul toplumun günlük yaşamını, sıkıntılarıyla ve mutluluklarıyla gözlemlemişti.

    Mihail Bulgakov un Hayatımızın Bir Günü kitabı #1

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    Sayfa: 112

    BİR DÖNEM TANIKLIĞI

    Hayatımızın Bir Günü'nde derlediğimiz yazılar, bir modern ustanın kaleminden yazılmış bir dönem tanıklığı olmasının yanı sıra kasvetli yaşamları dahi çekilir kılan mizahın da enfes bir örneği.

    Mihail Bulgakov un Hayatımızın Bir Günü kitabı #2

    Mihail Bulgakov

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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